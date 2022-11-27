"Сили великі, як і до війни": у Міноборони Естонії розповіли про серйозну загрозу з боку РФ

Росія ще критично не ослабла / Колаж фото Reuters, Міноборони РФ

Росія вже дев'ять місяців продовжує криваву війну проти України, що поступово послаблює сили російської армії. Однак окупанти ще не критично ослаблені. Про це заявив Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє ERR.

Він вважає, що попри втрати Сухопутних військ РФ може "рано чи пізно" відновити їх і навіть "вийти на довоєнний рівень".

"Давайте будемо чесними: російські військово-морські і військово-повітряні сили більш-менш настільки ж великі, як і до війни", - сказав Ханно Певкур.

Міністр додав, що загроза з боку Росії ще не зменшилася.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія зараз намагається знайти способи змусити Україну погодитися на "коротке перемир’я". Проте це банальна маніпуляція – виграний час ворог хоче використати на свою користь і підготуватися до потужного наступу. Таке "коротке перемир'я" тільки погіршить ситуацію, каже Зеленський.

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. За його словами, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, попри ядерну загрозу з боку РФ.

У Пентагоні відзначали, що взимку ініціатива на полі бою буде на боці України і ЗСУ не дадуть окупантам перепочинку. Україна продовжуватиме підривати логістику російських військових.

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