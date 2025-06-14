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Наступ на Сумщині, переляк Лукашенка та заклик до Трампа: головні заяви Зеленського

Андрій Ганчук
14 червня 2025, 13:59оновлено 14 червня, 14:56
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Силам оборони України вдалося зупинити просування росіян у Сумській області, на Дніпропетровщині у ворога успіхів немає.
Зеленський, Путін, Трамп
Путіна може зупинити тільки Трамп, який повинен проявити рішучість - Зеленський / Главред

Президент Володимир Зеленський дав брифінг журналістам, у межах якого розповів про ситуацію на Сумщині, обстановку на Дніпропетровщині, обстановку з погрозами з Білорусі, можливу зустріч із Трампом і висловився з інших тем.

Главред зібрав для вас головні заяви президента.

У Сумській області вдалося зупинити росіян

На Сумському напрямку окупанти зібрали 53 тисячі військових. Бої йдуть уздовж кордону.

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За словами глави держави, українській армії вдалося зупинити просування противника. Сили оборони повернули під контроль Андріївку.

"Максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону (йдеться про Сумську область - ред.) 7 км. Головні бої - це Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка, Юнаківка. Сьогодні в Андріївці відновлено контроль. І в інших цих напрямках, про які я сказав, тривають бої", - сказав Зеленський.

Росіяни запускають ДРГ у Дніпровську область

Просування окупантів у Дніпровській області немає, проте ворожі сили запускають туди свої диверсійні групи, уточнив президент.

"У Дніпровській області - намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо. Тому вони запускають маленькі ДРГ, для того, щоб вони просто це зробили", - сказав український гарант.

Сили оборони знищують російських диверсантів.

"Знайшли одну групу, наші її знищили. Вони були за кілометр від адміністративного кордону. Група була 6 осіб. Вони просунулися просто тому, що маленька група, і їх не бачать", - поінформував Зеленський.

Умова України щодо припинення вогню

Початок діалогу про примирення Києва і Москви може початися з рішення про розміщення в Україні європейського військового контингенту, сказав Зеленський.

"Європа з нами і вона буде нам допомагати. Coalition of willing (Коаліція охочих, або Коаліція волі) загалом - це гарантії безпеки для України. І розташування їхніх сил на нашій території - це як п'ята стаття НАТО, але без НАТО. Вони можуть бути тут розташовані, але їм потрібен backstop (підпора), як вони кажуть, Америки", - цитує його УНІАН.

Президент уточнив, що в процесі мають брати участь Штати, а Європа - посилювати військову допомогу.

"Вони будуть збільшувати. Для них менший ризик давати нам більше допомоги, ніж бути присутнім [своїми військами в Україні]. Просто їхня присутність дає нам можливість для компромісів, коли ми можемо сказати, що сьогодні забрати наші території в кордонах 91-го року в нашої держави немає сил. Тут не тільки армія, всі працюють на це", - пояснив президент.

Згодом, після вирішення ключових питань, можна буде перейти до дипломатичних компромісів.

"І це достатній дипломатичний компроміс, коли люди, домовившись про щось і де вони перебувають, кажуть - далі ми вирішимо питання в діалозі, у торгах, у різних форматах. Якимось чином, але не зброєю. Тому що є припинення вогню і є ось ці контингенти... Воно дає нам можливість зберегти Україну і мати присутність, як частину гарантій безпеки. Тому що це зменшує ризик, що росіяни повернуться. Може це і не НАТО. Але для нас із вами це гарантія безпеки. Коли ви маєте таку підтримку - ви говорите по-одному з росіянами, а якщо ні - це більше схоже на ультимативні речі, які сьогодні відбуваються. Тому що Путін розуміє, хто з ним", - наголосив Зеленський.

Лукашенко злякався, навчання перенесуть подалі від кордону України - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував потенційну загрозу російського наступу на Житомирську, Волинську та Чернігівську області під приводом військових навчань РФ і Білорусі.

"Я думаю, сам Лукашенко боїться, що ми в Україні будемо вважати, що присутність континенту на навчаннях - це підготовка до наступальних дій. Він розуміє, після наших кроків у відповідь на Курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу - на що ми здатні... Аналіз наших розвідок говорить про те, що вони будуть намагатися навіть трохи вглиб піти Білорусі, далі від кордонів", - цитує президента РБК-Україна.

Переговори з Росією

Після того, як завершаться обміни полоненими, домовленості про які були досягнуті 2 червня, Київ і Москва обговорять подальші кроки щодо мирних переговорів, сказав Зеленський.

"На сьогоднішній момент - тривають обміни. Міністр оборони Умеров контактує з Мединським. Закінчаться обміни і сторони обговорять наступний крок", - цитує президента Суспільне.

Обміни можуть завершитися 20-21 червня, додав глава держави.

"Я не хочу просто говорити точну дату, тому що це люди, обміни непрості. Але вони будуть", - каже президент.

Зеленський закликав Трампа до рішучості

"Я дуже хочу, щоб Трамп зробив сильні кроки. І коли президент США ще не вирішив, запроваджувати санкції чи ні, - він цей час залишає для якогось сильного кроку свого. Напевно боїться, що повністю закриє вікно для діалогу", - сказав Володимир Зеленський.

Які санкції зупинять Росію

Путіна може зупинити тільки Трамп, потрібно вдарити по банківському сектору, тіньовому флоту та цінам на нафту, переконаний Володимир Зеленський.

Президент акцентував увагу на тому, що санкції - "сильний інструмент", який дасть змогу перекрити отримання Росією технологій, що дають змогу створювати страшну зброю.

"Ніхто не зміг зупинити Путіна. Залишається тільки Трамп - він може його зупинити. Але для цього Путін повинен втрачати гроші. І тільки тоді він не зможе збільшувати свою армію і військовий сектор.

Для цього треба вводити санкції, охоплюючи банківський сектор, тіньовий флот, ціни на нафту. Дуже важливо обмежити саме прайскепи, адже саме нафта - головне джерело їхнього доходу. Через те, що зараз відбувається на Близькому Сході, ціни на нафту ще підскочили, а це безпосередньо впливає на безпеку Європи. І тому прайскепи на нафту дуже важливі", - зазначив український гарант в інтерв'ю Newsmax.

Розмовами і "теплою ванною" Путіна не зупинити

Зеленський вважає, що політика, яку застосовує Вашингтон щодо Росії, не приведе до результатів. Путін має розуміти, що Штати допомагатимуть Україні.

"Діалог Америки з росіянами нагадує теплу розмову, я не вважаю, що таким настроєм Путіна можна зупинити. Навпаки, йому це подобається. І я вважаю, що зміна тональності має бути. Тому що Путін повинен розуміти, що Америка буде допомагати Україні", - сказав президент у тому ж інтерв'ю.

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