'Поставив завдання': Сирський знайшов вихід, як захистити міста від дронів РФ

Поставлені конкретні цілі та визначені пріоритетні напрямки для збереження життів, інфраструктури та економіки.

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ЗСУ посилюють захист міст від ударних дронів / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, t.me/osirskiy

Ключове:

Сирський провів нараду щодо нарощування та масштабування ефективних засобів протидії.

Акцент робиться на збільшенні кількості БпЛА-перехоплювачів та комплексному підході

Обговорено шляхи удосконалення систем виявлення та знищення ворожих безпілотників

В Україні активізують зусилля, спрямовані на посилення боротьби з ворожими ударними безпілотниками, які Росія регулярно запускає для атак на українські міста. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в Telegram.

"Провів робочу нараду щодо протидії ворожим ударним БпЛА, якими росіяни щоночі тероризують наші мирні міста. Завдання номер один - нарощування та масштабування засобів, які працюють ефективно вже зараз", - зазначив він.

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Ключовим напрямом у посиленні оборони стане нарощування парку дронів-перехоплювачів.

"Насамперед - збільшення кількості БпЛА-перехоплювачів. Маємо підходити комплексно, використовувати можливості всіх наявних компонентів", - додав Головнокомандувач.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Сирський наголосив, що противник постійно вдосконалює свої "Шахеди" та змінює тактику, тож Україні необхідно оперативно адаптуватися до нових викликів:

"Ворог постійно змінює характеристики своїх "шахедів" та тактику їх застосування".

Учасники наради також проаналізували способи модернізації систем, які відповідають за виявлення і знищення ворожих дронів:

"Обговорили шляхи удосконалення виявлення ворожих дронів та своєчасного їх знищення".

За підсумками наради було визначено конкретні кроки, які необхідно вжити найближчим часом:

"Поставив завдання, визначив пріоритетні напрямки. Від цього залежить життя наших людей, функціонування критичної інфраструктури та економіки держави в цілому".

Олександр Сирський також подякував фахівцям і виробникам, які долучаються до створення й масштабування ефективних рішень проти дронів:

"Дякую всім, хто розробляє відповідні рішення по БпЛА-перехоплювачам, допомагає їх впроваджувати і масштабувати, а також готує операторів".

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на суботу, 14 травня, РФ атакувала Запоріжжя дронами. Спалахнула пожежа на гуманітарному підприємстві, а також пошкоджені автівки і магазин, вибиті вікна в будинках.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ резюмували, що РФ у ніч на 14 червня запустила по Україні 58 дронів. ППО вдалося знешкодити 43 ворожі безпілотники: 23 були збиті вогневими засобами ураження, 20 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Окрім цього, нещодавно полковник ЗСУ в запасі Роман Світан відповів, чи загрожують Україні "ночі 1000 дронів".За його словами, завдати удару 500 дронами, як це було в ніч на 9 червня, Росія може для створення інформаційного ефекту і тиску.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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