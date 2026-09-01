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Європа обурилася через чиновника Путіна на саміті G20: з’явилася відповідь Трампа

Олексій Тесля
1 вересня 2026, 01:22
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Поява міністра фінансів Росії Антона Сілуанова створює незручну ситуацію для європейських представників у G20.
Трамп, санкції
Дональд Трамп відповів на критику щодо запрошення чиновника з РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Головне:

  • У Німеччині розкритикували адміністрацію Трампа за запрошення Силуанова
  • Трамп заявив, що він "любить ладити з усіма"

Країни Європи висловили протест у зв’язку з рішенням адміністрації президента США Дональда Трампа запросити міністра фінансів РФ Антона Силуанова на зустріч міністрів фінансів та голів центральних банків G20 в Ешвіллі.

Як пише The New York Times, віце-канцлер Німеччини Ларс Клінгбайль повідомив журналістам, що зробив зауваження своєму російському колезі щодо вторгнення його країни в Україну та закликав припинити війну.

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Він також розкритикував адміністрацію Трампа за запрошення Силуанова.

"Я б волів, щоб американська сторона чітко заявила, що його не слід приймати як звичайного гостя", - сказав Клінгбайль.

Зокрема, Німеччина сприймає присутність Росії на зустрічі як образу для України.

Ларс Клінгбайль та його колеги з інших європейських країн пригрозили бойкотувати традиційне спільне фото міністрів, якщо на ньому буде Силуанов.

NYT пише, що ця погроза, схоже, спрацювала: Силуанов не взяв участі у фотографуванні.

Видання підкреслило, що поява міністра фінансів Росії Антона Силуанова створює незручну ситуацію для європейських представників у G20, уряди яких рішуче підтримують Україну у війні проти Росії.

Вони працювали над ізоляцією Росії у світовій економіці та на дипломатичній арені й не хотіли б робити на цій зустрічі нічого, що могло б свідчити про зміну цього підходу - особливо в той момент, коли Москва продовжує завдавати масованих ударів по Києву.

Позиція Трампа

Президент США Дональд Трамп прокоментував журналістам 31 серпня запрошення російського міністра фінансів Антона Силуанова на зустріч "Великої двадцятки" (G20) в Ешвіллі, штат Північна Кароліна.

"Ми любимо ладити з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я лажу з усіма", - заявив Трамп у відповідь на запитання журналіста про причини запрошення росіян на саміт.

Президент США також прокоментував критику щодо застосування американського арсеналу, зазначивши, що у випадку з Іраном США використали дуже мало ресурсів порівняно з тим, скільки, за його словами, попередня адміністрація Джо Байдена безкоштовно передала Україні зброї - понад 300 мільярдів доларів.

Санкції проти РФ - новини за темою:

Раніше "Главред" повідомляв, що країни G7 домовилися посилити тиск на російську військову економіку шляхом введення додаткових обмежень, зокрема в нафтогазовому секторі. На думку лідерів, поточна ситуація вимагає вжиття нових санкційних заходів.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати готові повернутися до жорсткого санкційного тиску на російський енергетичний сектор. Обмеження, які раніше були пом’якшені для стабілізації глобального ринку, можуть поновитися вже найближчим часом.

Як повідомлялося, на саміті "Великої сімки" (G7) Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти країни-агресора Росії та уклала ядерну угоду з Україною. Новий британський пакет заходів спрямований насамперед проти тіньового флоту РФ.

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Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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