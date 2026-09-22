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Трамп порушить ключове питання: ЗМІ про деталі зустрічі із Зеленським

Олексій Тесля
22 вересня 2026, 01:09
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ЗМІ не виключають, що Вашингтон може висунути вимогу обмежити атаки на російську нафтову інфраструктуру.
Володимир Зеленський, Дональд Трамп
Планується зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головне:

  • Трамп може порушити питання ударів по НПЗ РФ
  • Київ очікує на обговорення енергетичної деескалації

Запланована на 22 вересня зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Нью-Йорку може відбутися на тлі розбіжностей щодо українських атак на російську нафтову інфраструктуру.

Як пише The Telegraph, американський президент, ймовірно, знову порушить це питання і висловить невдоволення ударами по нафтопереробних заводах Росії.

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Раніше повідомлялося, що тема російських НПЗ уже обговорювалася під час телефонної розмови двох президентів. За даними ЗМІ, Трамп закликав Зеленського відмовитися від подібних атак, пояснюючи свою позицію їхнім впливом на світовий ринок дизельного палива. На його думку, пошкодження російських нафтопереробних потужностей сприяє скороченню пропозиції палива і, як наслідок, зростанню цін.

Українські представники також розповідали журналістам, що американський лідер наполегливо виступав за припинення ударів по об’єктах російської енергетики. Однак для Києва такі операції мають особливе значення: удари на великі відстані по території Росії розглядаються як один із інструментів військового тиску і можуть використовуватися в рамках переговорного процесу.

Саме тому можлива вимога Вашингтона обмежити атаки на російську нафтову інфраструктуру може стати одним із найчутливіших питань майбутніх переговорів.

Окреме місце в обговореннях посідає внутрішньополітична ситуація в США. Як зазначається в публікації, рівень підтримки Трампа наблизився до історично низьких показників. На тлі невдоволення американців вартістю товарів і палива це створює додаткові політичні складнощі для адміністрації. У матеріалі також наводиться думка аналітиків щодо можливих втрат республіканцями позицій на проміжних виборах до Конгресу в листопаді.

Сам Зеленський після телефонної розмови з Трампом назвав її важливою та заявив, що майбутня особиста зустріч може суттєво вплинути на подальший розвиток ситуації. При цьому українська сторона продовжує розраховувати на обговорення ширшого кола питань, пов’язаних із припиненням війни.

Серед можливих важелів тиску на Москву залишається й санкційна політика США. Один із українських чиновників припустив у розмові з журналістами, що Трамп теоретично міг би використати питання про набрання чинності новим санкційним законодавством як інструмент для досягнення домовленості з Києвом щодо атак на російські НПЗ.

Трамп порушить ключове питання: ЗМІ про деталі зустрічі із Зеленським
/ Главред

Водночас у The Telegraph припускають і інший сценарій використання американського економічного тиску: на думку видання, Вашингтон може задіяти розширені повноваження щодо введення тарифів стосовно Росії, щоб спонукати Москву повернутися до прямих переговорів з Україною.

Таким чином, зустріч Зеленського і Трампа може виявитися зосередженою не тільки безпосередньо на припиненні бойових дій, а й на питаннях енергетики, санкцій та допустимих методів тиску на Росію. Одним із центральних пунктів обговорення при цьому може стати доля українських ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі.

Зустріч Зеленського та Трампа: ЗМІ дізналися позицію Києва

Як пише РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело, головна увага під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом буде приділена енергетичній деескалації.

"Поки що не очікуємо проривів, але головна увага приділяється енергетичній деескалації", - зазначило джерело.

Згідно з даними поінформованого джерела, Зеленський і Трамп мають зустрітися в другій половині дня або ввечері за київським часом.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, що переговорний процес щодо війни в Україні за участю Києва та Вашингтона може поновитися у тристоронньому форматі. Нова зустріч може відбутися в Абу-Дабі.

Нагадаємо, як раніше писав "Главред", Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона передала Києву сигнал про готовність Москви повернутися до дипломатичного шляху. Водночас він наголосив, що США шукають шлях до деескалації взимку та відновлення діалогу. За його словами, Київ має намір використати вересень і жовтень для відновлення переговорів.

Напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росії потрібні гарантії безпеки, і щоб війна не повторилася в майбутньому, необхідно створити так звану "буферну зону".

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Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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