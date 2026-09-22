Чим Зеленський переконає Трампа: дипломат назвав єдиний козир Києва

Сьогодні відбудеться зустріч Зеленського та Трампа. Володимир Огризко зазначив, що насправді все вирішать переговори в Нью-Йорку.

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Володимир Огризко спрогнозував, до чого призведуть переговори Трампа та Зеленського / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

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Огризко не вірить у прорив у переговорах з Росією

Тиск на Київ можливий, але в України є контраргументи

Трампа може переконати економічна вигода, а не політика

Реальний прогрес на переговорах президентів США та України в Нью-Йорку можливий лише в одному питанні - постачаннях озброєння, тоді як відновлення переговорів із Москвою та новий тиск на Росію залишаться здебільшого політичною імітацією. Таку думку висловив екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю виданню Oboz.ua.

Зустріч у Нью-Йорку відбувається одразу за кількома напрямками - від протиповітряної оборони до можливого нового пакету санкцій. Огризко окреслив, у якому саме напрямку у Трампа дійсно є мотивація рухатися вперед.

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"Якщо коротко, то моє бачення таке: у питанні озброєння ситуація розвиватиметься в позитивному напрямку. Трамп все-таки повинен зрозуміти, що він так само несе відповідальність за злочини, які щодня скоює Росія в Україні, бомбардуючи нашу територію", - зазначив Огризко.

Чому діалог з Москвою та тиск на Кремль поки що залишаються лише розмовами

Інша частина запланованого порядку денного викликає у дипломата значно більше скепсису. Він пояснив, чому не варто очікувати прориву ані в поновленні діалогу з Кремлем, ані в реальних наслідках для агресора.

"Що стосується переговорів, я в це абсолютно не вірю, тому що Росія поки що не змінила своєї позиції. Тому це здебільшого порожні розмови. Якщо говорити про тиск на Росію, я теж у це абсолютно не вірю, тому що поки що ми не бачимо обставин, які могли б цьому сприяти", - зазначив Огризко.

На переконання експерта, шукати справжній результат зустрічі варто не в дипломатичній площині, а у сфері суто прагматичних інтересів Трампа.

"Головний підсумок, як на мене, полягатиме в іншому. Якщо Зеленському вдасться переконати Трампа, що можна обміняти припинення вогню на те, що він отримає для себе бонуси, а ціни поповзуть не вгору, а вниз, зокрема на дизельне паливо, - це єдиний момент, який може реально на нього вплинути. Все інше, як мені здається, належить до розряду якихось політичних фондів", - вважає Огризко.

Чи не стане тиск одностороннім

Огризко визнає й ризик того, що вимоги стосуватимуться лише України, тоді як агресора вони можуть оминути.

"Таке може бути, але у нас є аргумент. Президент, я думаю, привезе з собою статистику, яка показує, скільки цивільних, невинних життів щодня забирає Росія, яка не ставить перед собою мету знищення лише військових об’єктів. Вона ставить за мету знищення українців і самої української держави", - переконаний Огризко.

"Не можна вимагати від однієї сторони роззброїтися, коли на неї нападають, а агресора при цьому не зупиняти. Тиск буде, але є й контраргументи, на які Трамп не може не звернути уваги", - додав він.

Зустріч Зеленського та Трампа

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський разом із першою леді та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка на 81-у сесію Генеральної Асамблеї ООН - делегація підготувала до підписання нову угоду Drone Deal. У графіку глави держави - близько 20 зустрічей.

"Звісно, головний пріоритет України - наближення миру та захист життя наших людей. Є конкретні пропозиції щодо безпеки та деескалаційні рішення, які можуть наблизити закінчення війни", - підкреслив Зеленський.

За інформацією джерела DW, зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа запланована на вівторок, орієнтовно о 20:15 за київським часом.

Після переговорів лідери України та США також поспілкуються з журналістами.

Мирні переговори - новини

Росія нібито хоче відновити тристоронні переговори щодо України, однак поки що жодного прогресу в цьому немає. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито не має агресивних намірів щодо Європи, і закликав інші країни "жити дружно".

Водночас глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що війна проти України нібито могла завершитися ще рік тому. Цьому завадили США та європейські країни, які нібито відмовилися від домовленостей, досягнутих під час зустрічі Путіна й Трампа на Алясці в серпні 2025 року.

Президент Зеленський виключив можливість угоди, вигідної одночасно Москві та Києву. За його словами, у війні Росії проти України не може бути перемоги для обох сторін, а єдиним реальним результатом він називає припинення бойових дій заради збереження людських життів.

Голова Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що черговий раунд мирних переговорів попередньо заплановано на жовтень 2026 року.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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