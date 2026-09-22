Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Чим Зеленський переконає Трампа: дипломат назвав єдиний козир Києва

Анна Ярославська
22 вересня 2026, 09:03
google news Підпишіться
на нас в Google
Сьогодні відбудеться зустріч Зеленського та Трампа. Володимир Огризко зазначив, що насправді все вирішать переговори в Нью-Йорку.
Володимир Огризко, Трамп, Зеленський
Володимир Огризко спрогнозував, до чого призведуть переговори Трампа та Зеленського / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Читайте в матеріалі:

  • Огризко не вірить у прорив у переговорах з Росією
  • Тиск на Київ можливий, але в України є контраргументи
  • Трампа може переконати економічна вигода, а не політика

Реальний прогрес на переговорах президентів США та України в Нью-Йорку можливий лише в одному питанні - постачаннях озброєння, тоді як відновлення переговорів із Москвою та новий тиск на Росію залишаться здебільшого політичною імітацією. Таку думку висловив екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю виданню Oboz.ua.

Зустріч у Нью-Йорку відбувається одразу за кількома напрямками - від протиповітряної оборони до можливого нового пакету санкцій. Огризко окреслив, у якому саме напрямку у Трампа дійсно є мотивація рухатися вперед.

відео дня

"Якщо коротко, то моє бачення таке: у питанні озброєння ситуація розвиватиметься в позитивному напрямку. Трамп все-таки повинен зрозуміти, що він так само несе відповідальність за злочини, які щодня скоює Росія в Україні, бомбардуючи нашу територію", - зазначив Огризко.

Чому діалог з Москвою та тиск на Кремль поки що залишаються лише розмовами

Інша частина запланованого порядку денного викликає у дипломата значно більше скепсису. Він пояснив, чому не варто очікувати прориву ані в поновленні діалогу з Кремлем, ані в реальних наслідках для агресора.

"Що стосується переговорів, я в це абсолютно не вірю, тому що Росія поки що не змінила своєї позиції. Тому це здебільшого порожні розмови. Якщо говорити про тиск на Росію, я теж у це абсолютно не вірю, тому що поки що ми не бачимо обставин, які могли б цьому сприяти", - зазначив Огризко.

На переконання експерта, шукати справжній результат зустрічі варто не в дипломатичній площині, а у сфері суто прагматичних інтересів Трампа.

"Головний підсумок, як на мене, полягатиме в іншому. Якщо Зеленському вдасться переконати Трампа, що можна обміняти припинення вогню на те, що він отримає для себе бонуси, а ціни поповзуть не вгору, а вниз, зокрема на дизельне паливо, - це єдиний момент, який може реально на нього вплинути. Все інше, як мені здається, належить до розряду якихось політичних фондів", - вважає Огризко.

Чи не стане тиск одностороннім

Огризко визнає й ризик того, що вимоги стосуватимуться лише України, тоді як агресора вони можуть оминути.

"Таке може бути, але у нас є аргумент. Президент, я думаю, привезе з собою статистику, яка показує, скільки цивільних, невинних життів щодня забирає Росія, яка не ставить перед собою мету знищення лише військових об’єктів. Вона ставить за мету знищення українців і самої української держави", - переконаний Огризко.

"Не можна вимагати від однієї сторони роззброїтися, коли на неї нападають, а агресора при цьому не зупиняти. Тиск буде, але є й контраргументи, на які Трамп не може не звернути уваги", - додав він.

Зустріч Зеленського та Трампа

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський разом із першою леді та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка на 81-у сесію Генеральної Асамблеї ООН - делегація підготувала до підписання нову угоду Drone Deal. У графіку глави держави - близько 20 зустрічей.

"Звісно, головний пріоритет України - наближення миру та захист життя наших людей. Є конкретні пропозиції щодо безпеки та деескалаційні рішення, які можуть наблизити закінчення війни", - підкреслив Зеленський.

За інформацією джерела DW, зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа запланована на вівторок, орієнтовно о 20:15 за київським часом.

Після переговорів лідери України та США також поспілкуються з журналістами.

Мирні переговори - новини

Росія нібито хоче відновити тристоронні переговори щодо України, однак поки що жодного прогресу в цьому немає. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито не має агресивних намірів щодо Європи, і закликав інші країни "жити дружно".

Водночас глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що війна проти України нібито могла завершитися ще рік тому. Цьому завадили США та європейські країни, які нібито відмовилися від домовленостей, досягнутих під час зустрічі Путіна й Трампа на Алясці в серпні 2025 року.

Президент Зеленський виключив можливість угоди, вигідної одночасно Москві та Києву. За його словами, у війні Росії проти України не може бути перемоги для обох сторін, а єдиним реальним результатом він називає припинення бойових дій заради збереження людських життів.

Голова Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що черговий раунд мирних переговорів попередньо заплановано на жовтень 2026 року.

Інші новини:

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Огризко війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Російські обстріли знеструмили 7 областей: де зникло світло

Російські обстріли знеструмили 7 областей: де зникло світло

10:58Енергетика
Результати виборів можуть стати новим аргументом Кремля: що задумав Путін

Результати виборів можуть стати новим аргументом Кремля: що задумав Путін

09:50Світ
Самару затягнуло густим чорним димом: масштабно горить один із найбільших НПЗ РФ

Самару затягнуло густим чорним димом: масштабно горить один із найбільших НПЗ РФ

08:38Війна
Реклама

Популярне

Більше
Морозилка перестане обростати льодом: допоможе копійчаний засіб

Морозилка перестане обростати льодом: допоможе копійчаний засіб

Тест на IQ: потрібно знайти цифру 5 серед літер S за 55 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти цифру 5 серед літер S за 55 секунд

Астрологи назвали чотири знаки зодіаку з найтвердішим характером — хто вони

Астрологи назвали чотири знаки зодіаку з найтвердішим характером — хто вони

Яєчня вийде значно смачнішою: чим замінити олію і вершкове масло

Яєчня вийде значно смачнішою: чим замінити олію і вершкове масло

Чому батарея гріє лише зверху: сантехнік розкрив, як зробити її гарячішою

Чому батарея гріє лише зверху: сантехнік розкрив, як зробити її гарячішою

Останні новини

11:04

Після виборів РФ може накрити хвиля протестів: Новак назвав причину

10:58

Російські обстріли знеструмили 7 областей: де зникло світло

10:40

Крига скресла: у яких знаків зодіаку після 26 вересня почнеться фінансова удачаВідео

10:24

Зелені перці ще встигнуть дозріти: як зберегти врожай і кущ до зимиВідео

10:12

Картопля з хрусткою скоринкою вийде з першого разу: який інгредієнт треба додати

Росія здатна воювати щонайбільше півроку, далі на неї чекає крах, не врятує навіть диво – НовакРосія здатна воювати щонайбільше півроку, далі на неї чекає крах, не врятує навіть диво – Новак
09:50

Результати виборів можуть стати новим аргументом Кремля: що задумав Путін

09:28

Щури обходитимуть сад десятою дорогою: запах якої рослини вони не переносять

09:03

Чим Зеленський переконає Трампа: дипломат назвав єдиний козир Києва

08:38

Самару затягнуло густим чорним димом: масштабно горить один із найбільших НПЗ РФФото

Реклама
07:56

РФ завдала балістичних ударів по Дніпру, Кривому Рогу та Павлограду: що відомоФото

07:26

Атака РФ на столицю: четверо поранених та пожежі у трьох районах КиєваФото

07:00

Нова угода для України: Зеленський оприлюднив план візиту до Нью-Йорка

05:38

Кавова гуща отримає друге життя: для чого її змішують із содоюВідео

05:10

Щаститиме весь тиждень: трьом знакам зодіаку випаде особливий шанс

04:20

Чим вкрити троянди на зиму: найкращі та найнебезпечніші матеріалиВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці домробітниці за 35 с

03:32

Горять найдовше і тримають жар: які дрова найкраще зігріють дім взимку

02:55

Що знайшли під льодом Антарктиди: вчені приголомшили неймовірним відкриттям

02:15

Масло залишатиметься свіжим значно довше: як його правильно зберігати

01:09

Трамп порушить ключове питання: ЗМІ про деталі зустрічі із Зеленським

Реклама
00:06

Мульча більше не потрібна: одна рослина допоможе придушити зростання бур'янівВідео

21 вересня, понеділок
23:49

Бежевий відходить у минуле: які кольори обирають для вітальні у 2026 році

23:05

Завершення війни в Україні: Венс зробив важливу заяву та назвав умову

22:45

Для чого досвідчені городники викопують капусту разом із корінням: секрет зберігання

22:10

Навіщо досвідчені господині ллють перекис водню на підлогу у ванній: проста хитрістьВідео

21:58

Скільки ще Росія зможе воювати проти України: названо критичний термін

21:34

Готовність терпіти війну довела єдність українців: вердикт АндрусіваПогляд

21:32

"Хочуть скористатись погодою": Росія готує удар по західних областях, що відомо

21:07

Як працюватимуть лікарні та клініки під час тривог: розкрито нові правила

20:36

Морозилка перестане обростати льодом: допоможе копійчаний засіб

20:12

Обрізка у вересні врятує рослини взимку: топ-культур для осіннього доглядуВідео

20:01

Чому батарея гріє лише зверху: сантехнік розкрив, як зробити її гарячішоюВідео

19:47

У Москві повністю зупинився великий НПЗ після атаки дронів: в Reuters розкрили деталі

19:12

Частина громад України не витримає доби блекауту: з'явився тривожний прогноз

18:55

Гроші РФ в обмін на підозру: розкрито головну загрозу для Європи

18:47

Виноград віддячить щедрим урожаєм: яку осінню обробку провести проти грибка

18:40

Про оцет можна забути: як видалити вапняний наліт з лійки душа за хвилиниВідео

18:33

Кришки від банок отримали нове життя: старий трюк знову стає популярнимВідео

18:12

Навесні не зацвітуть: які кущі категорично не можна обрізати восени

18:00

У будинку стане майже на 10°C тепліше без ввімкнення батарей - що треба зробити

Реклама
17:36

"Дам свідчення": зірку серіалу "Перелітний птах" заарештували прямо в аеропорту

17:32

У Росії запустилися незворотні процеси: економіст розкрив, що доб’є економіку РФ

17:17

Україна припинить удари по НПЗ в Росії: Зеленський відповів Трампу і назвав умову

17:01

Нові кольорові статуси в Резерв+: адвокат пояснив, що вони означають

16:56

Не лише кількість: Ігнат розповів, як РФ змінює тактику ударів "Шахедами"

16:53

Три знаки зодіаку отримають солідний прибуток - хто серед щасливчиків

16:46

Що носити замість кросівок восени 2026: стилістка назвала 4 зручні моделіВідео

16:18

РФ втратила контроль над нафтопереробкою: Трамп розкрив масштаб ударів України по РФ

16:16

Чути найрідніший голос: "Голос країни" та БФ "Півник" об'єднують зусилля задля відновлення слуху захисників

16:08

Вибори в Росії закінчились: скільки набрала партія Путіна і чого чекати Україні

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЧеркасиНовини ДніпраНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Львова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти