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"Доки не закінчиться війна": Бессент на саміті G20 висунув РФ різкий ультиматум

Дар'я Пшеничник
1 вересня 2026, 08:27
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Глава Мінфіну США перервав російського колегу на двосторонній зустрічі в Ешвіллі, щойно той спробував перейти до тем взаємної вигоди.

'Доки не закінчиться війна': Бессент на саміті G20 висунув РФ різкий ультиматум
Бессент висунув Росії ультиматум щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Бессент зустрівся із Силуановим на полях G20
  • США відмовили Росії в економічних поступках
  • У центрі розмови - мирний план Трампа

Міністр фінансів США Скотт Бессент на саміті G20 у понеділок заявив російській стороні, що жодної економічної підтримки для Росії та жодних домовленостей з інших питань не буде до завершення війни в Україні, повідомляє Reuters.

відео дня

Розмова відбулася під час двосторонньої зустрічі Бессента з міністром фінансів Росії Антоном Силуановим на полях зібрання фінансових лідерів G20 в Ешвіллі, штат Північна Кароліна. Позиція американської сторони була сформульована без дипломатичних пом'якшень.

Ключовий момент переговорів настав тоді, коли російський посадовець спробував перевести діалог у площину спільних вигод для двох країн.

"Коли Силуанов спробував обговорити сфери взаємних інтересів, джерело повідомило, що Бессент перервав його і сказав: "Нічого неможливо, доки війна не закінчиться", - пише Reuters.

Дві версії однієї зустрічі

Сторони по-різному описали предмет переговорів. За словами американського чиновника, на якого посилається агентство, головною темою зустрічі був мирний план президента Дональда Трампа щодо України.

Російське відомство подало зміст розмови інакше. У Міністерстві фінансів РФ повідомили, що двоє посадовців говорили про фінансову співпрацю в рамках майданчика G20 - без згадки про будь-які ультиматуми чи умови.

Що це означає для Кремля

Заява фактично закриває для Москви перспективу поетапного пом'якшення економічного тиску в обмін на часткові кроки. Вашингтон прив'язує будь-які фінансові чи галузеві домовленості до одного-єдиного критерію - припинення бойових дій в Україні.

Раніше про сам факт переговорів між міністрами фінансів США та Росії на полях саміту G20 повідомляло NBC News.

Коли може закінчитись війна - коментар політолога

Війна в Україні може тривати ще щонайменше два роки, а швидкого завершення бойових дій Захід наразі не планує. На ситуацію впливають підготовка європейських країн до потенційних загроз та наближення президентських виборів у США у 2028 році. Про це повідомив дипломат і експерт з міжнародних відносин Валерій Чалий в інтерв’ю 24 Каналу.

Європейські держави, за словами Чалого, можуть розглядати нинішню ситуацію як час для посилення власної обороноздатності. Україна при цьому залишається країною, яка стримує російську армію.

"Хтось із європейських країн незадоволений? Їхня позиція - щоб ми тримали оборону, поки вони краще підготуються", - пояснив експерт.

Окремим фактором дипломат називає політичний календар США. Президентська кампанія 2028 року вже впливає на довгострокове бачення американської політики, що може зменшувати готовність Вашингтона робити ставку на швидкий результат.

"За різними оцінками, це ще приблизно два роки. Бажано до кінця 2028 року. У багатьох у США в голові вже 2028 рік, президентські вибори 2028 року і те, що після них щось може змінитися. Тобто у всіх у голові вже немає 2027 року. Публічно можуть говорити інше, але за лаштунками бажання швидко зупинити війну я зараз не бачу", - додав Чалий.

За його оцінкою, саме тому Україні варто враховувати сценарій затяжного протистояння, навіть якщо публічно західні партнери демонструють інші очікування.

'Доки не закінчиться війна': Бессент на саміті G20 висунув РФ різкий ультиматум
Які країни входять до G20 / Інфографіка: Главред

Саміт G20 - останні новини за темою

Як писав раніше Главред, США запропонували країні-агресорці Росії 28-пунктний мирний план президента Дональда Трампа для завершення війни проти України. Міністр фінансів США Скотт Бессент обговорює його з російською делегацією на полях саміту G20.

Країни Європи висловили протест у зв’язку з рішенням адміністрації президента США Дональда Трампа запросити міністра фінансів РФ Антона Силуанова на зустріч міністрів фінансів та голів центральних банків G20 в Ешвіллі.

Як пише The New York Times, віце-канцлер Німеччини Ларс Клінгбайль повідомив журналістам, що зробив зауваження своєму російському колезі щодо вторгнення його країни в Україну та закликав припинити війну.

Він також розкритикував адміністрацію Трампа за запрошення Силуанова.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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