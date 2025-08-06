Росія не зможе активно вести війну: Лакійчук пояснив, що для цього потрібно

Експерт назвав ключову умову, за якої ворог почне зазнавати серйозної поразки.

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Росія здобуває успіхи на фронті через великі ресурси, в першу чергу людські / Колаж: Главред, фото: flickr

Що сказав Лакійчук:

Росія все ще може поповнювати втрати у війні

Щоб РФ не мала змоги воювати, її втрати мають складати понад 1300 осіб на день

Країна-агресорка Росія не зможе продовжувати війну проти України з такою ж інтенсивністю тоді, коли її здатність поповнювати сили буде обмежена. Однак наразі вона все ще більша, ніж втрати окупантів.

Про це в етері Київ24 розповів директор безпекових програм центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук. За його словами, в РФ все ще знаходять шляхи для поповнення живої сили.

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"Для того, щоб російська воєнна машина втратила свій потенціал для ведення подальшої війни, щоденні втрати противника мають сягати від 1300 до 1600 особового складу", - пояснив він.

Тому сьогодні окупанти перебувають у виграшному положенні в кількісному показнику. Лакійчук вважає, що проблеми з ресурсами в ворога вже виникли, але вони не такі глобальні, як могли б бути.

Як Україна може боротися проти людського ресурсу РФ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній раніше пояснив, що продовження війни за рахунок великих ресурсів РФ можна нівелювати тим, що Україна вибудує свою стратегію оборони так, щоб підірвати російську економіку.

Наприклад, Україна може паралізувати залізничний транспорт, після чого небмеженість ресурсу РФ вже не відіграватиме такої великої ролі, оскільки ворог не зможе вчасно підвезти солдатів і озброєння на поле бою.

Втрати РФ у війні проти України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ще з середини червня поточного року втрати російських окупаційних військ із початку повномасштабного вторгнення сягнули одного мільйона осіб.

Нещодавно стало відомо, що українські сили оборони продовжують успішно знищувати війська Росії і лише за липень українські військові ліквідували понад 33 тисячі російських солдатів.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що від початку 2025 року у війні проти України Росія втратила 112 500 солдатів, майже 20 000 російських солдатів загинули у липні.

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Про персону: Павло Лакійчук Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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