У Кремлі закінчилася зустріч Путіна і спецпосланця Трампа: перші подробиці

Після зустрічі Стів Віткофф поїхав із Кремля в американське посольство в Москві.

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У Кремлі закінчилася зустріч Путіна і Віткоффа / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

Стів Віткофф прибув у Москву для переговорів з Путіним

Після завершення переговорів Віткофф не відповідав на питання журналістів

У Путіна назвали зустріч "корисною та конструктивною"

У Москві закінчилася зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальним посланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом. У Мережі вже розлетілися відео з його від'їздом із Кремля.

Відомо, що зустріч Путіна і Віткоффа тривала понад дві години.

відео дня

Дивіться відео з Віткоффом у Москві:

У Кремлі закінчилася зустріч Путіна і Віткоффа / фото: скріншот

Після цього він приїхав до будівлі американського посольства в Москві.

Дивіться відео з Віткоффом у Москві:

У Кремлі закінчилася зустріч Путіна і Віткоффа / фото: скріншот

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко вже відреагував на цю зустріч.

"Що ж, чекаємо результату багатогодинної бесіди, яка завершилася", - написав він.

Що відомо про Келлога та Віткоффа / Інфографіка: Главред

Про що говорили на переговорах

Помічник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що розмова була "корисною і конструктивною", пишуть росЗМІ.

Він стверджує, що на переговорах торкнулися й України. При цьому війну він називає "українською кризою". Також Путін і Віткофф обговорювали перспективи можливого розвитку стратегічного співробітництва між США і РФ.

"Росія передала сигнали з українського питання, отримала відповідні сигнали від Трампа", - додав Ушаков.

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв назвав візит спецпредставника Трампа "успішним".

"Дякую всім за добрі побажання успішного візиту Віткоффа до Москви. Діалог переважатиме", - написав він після завершення зустрічі.

Незабаром стало відомо, що Стів Віткофф виїхав з американського посольства. Він відмовився відповідати на запитання журналістів.

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, якщо Кремль не піде на перемир'я у встановлений Дональдом Трампом термін, який закінчується вже 8 серпня, Москва заплатить "високу ціну". Як пише Financial Times, адміністрація президента США розглядає можливість введення санкцій проти російського "тіньового флоту".

5 серпня Трамп заявив, що Росія буде змушена припинити війну, якщо ціна на нафту впаде ще на $10 за барель. Низькі ціни можуть поставити Кремль у безвихідне становище і позбавити його можливості фінансувати війну.

Того самого дня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Глава української держави подякував США за підтримку миру і зазначив, що Москва уважно стежить за позицією Трампа.

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Про персону: Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланця США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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