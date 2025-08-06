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"Де ж власне Путін": Кислиця натякнув, що з посланцем Трампа зустрівся двійник

Руслана Заклінська
6 серпня 2025, 17:56
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Дипломат порівняв фото Путіна з зустрічей 1 і 6 серпня і вказав на помітні відмінності у зовнішності лідера РФ.
'Де ж власне Путін': Кислиця натякнув, що з посланцем Трампа зустрівся двійник
Кислиця засумнівався, чи справжній Путін зустрічався з представником Трампа / Колаж: Главред, фото: скрішот з відео, x.com/SergiyKyslytsya

Головне:

  • Кислиця засумнівався, що на зустрічі з представником Трампа у Кремлі був справжній Путін
  • Фото Путіна з зустрічей 1 і 6 серпня демонструють відмінності у зовнішності
  • Дипломат натякнув на можливу присутність двійника

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця висловив сумнів щодо особи, яка зустрічалася зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Москві. У своєму дописі в соцмережі X (Twitter) дипломат натякнув, що на фото з цієї зустрічі може бути не справжній Володимир Путін, а його двійник.

У п’ятницю, 1 серпня, Володимир Путін провів зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на Валаамі. Уже 6 серпня російський лідер прийняв у Кремлі американського спецпредставника на Близькому Сході Стіва Віткоффа.

відео дня

Кислиця звернув увагу на відмінності в зовнішності Путіна, опублікувавши світлини лідера РФ з обох зустрічей. Дипломат іронічно закликав підписників знайти "десять або більше відмінностей" на фото.

"Путін з Лукашенком минулого тижня та Путін сьогодні з Вітковим. Але де ж власне Путін? Чи ні той, ні інший?" - написав український дипломат.

'Де ж власне Путін': Кислиця натякнув, що з посланцем Трампа зустрівся двійник
Кислиця порівняв два фото Путіна / Фото: скріншот x.com/SergiyKyslytsya

Двійники Путіна

Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник переконаний у наявності двійників Володимира Путіна. Водночас він наголосив, що справжній Путін також досі існує.

"Я завжди вірив, що вони (двійники Путіна, - ред.) є. Але і говорив про те, що справжній Путін теж існує", - підкреслив він.

Водночас публіцист скептично ставиться до популярної теорії про те, що справжній Путін помер, а Росією керує його замінник.

"Є ж ті, хто стверджують, що Путін помер і лежить у морозилці, але я так не думаю. Справжній Путін існує", - додав Сотник .

Зустріч Путіна і спецпосланця Трампа - що відомо

Як повідомляв Главред, у середу, 6 серпня, спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф прибув до Москви. Його літак приземлився в аеропорту "Внуково". Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, візит ініціював Кремль у спробі уникнути нових санкцій, які Дональд Трамп пригрозив запровадити найближчим часом.

Помічник Путіна Юрій Ушаков назвав розмову Віткофа і Путіна "конструктивною", зазначивши, що сторони обговорили "українську кризу" та можливе стратегічне співробітництво між РФ і США. Росія передала сигнали щодо України та отримала "відповідні сигнали" від Трампа.

Крім цього, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Росія не має реальних рішень для завершення війни, а зустріч Путіна зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом не змінить ситуацію. За його словами, Путін хоче не лише окупації, а й міжнародного визнання захоплених територій

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Про персону: Сергій Кислиця

Сергій Кислиця - український дипломат, перший заступник міністра закордонних справ, займав посаду постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами.

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