"Я не перебільшую": військовий упевнений, що мільйони іноземців хочуть воювати за Україну

Ігор Луценко стверджує, що волонтери збирають кошти для привозу іноземних добровольців.

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Ігор Луценко стверджує, що мільйони іноземців хочуть воювати за Україну / колаж: Главред, фото: facebook.com/igor.lutsenko, 45 ОМБр

Що сказав Ігор Луценко:

Іноземцям потрібно, щоб Україна організувала їм приїзд

Кабмін може "за 15-20 хвилин" видати відповідну постанову

Мільйони людей з усього світу, насамперед із Латинської Америки та Африки, готові воювати за Україну, але не можуть самостійно приїхати в нашу країну. Про це військовослужбовець Ігор Луценко сказав під час інтерв'ю для каналу "Відверто" в YouTube.

"Я не перебільшую, мільйони людей по всьому світу хочуть воювати за Україну", - підкреслив Луценко. відео дня

За його словами, цим іноземцям потрібно те, щоб Україна як держава організувала їм приїзд, тому що "в Україну просто так без візи, без згоди Євросоюзу" представникам Латинської Америки та Африки не можна.

"Немає можливості. Крім того, є перевірки СБУ. Є інші бюрократичні процедури. Тобто, просто самі по собі ці добровольці, які хочуть воювати за Україну з різних міркувань, з міркувань абсолютно корисливих - вони хочуть (набути) бойового досвіду... ці всі люди сюди не можуть приїхати через те, що в нас є купа перешкод для цього", - сказав Луценко.

Він стверджує, що зараз волонтери збирають кошти для привезення іноземних добровольців. На його переконання, Кабінет Міністрів України може "за 15-20 хвилин" видати відповідну постанову і "все буде готово".

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Тим часом Росія намагається зірвати мобілізаційний процес в Україні. Ворог цілеспрямовано завдає ударів по ТЦК.

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Хто такий Ігор Луценко? Ігор Луценко (нар. 10 листопада 1978, Київ) - військовослужбовець ЗСУ, редактор і журналіст інтернет-видань, громадський діяч руху за збереження історичної забудови міста Києва, економіст за освітою. Активіст Євромайдану. Разом із Юрієм Вербицьким був викрадений невідомими з київської лікарні під час Революції Гідності 21 січня 2014 року. Народний депутат 8-го скликання, обраний за списком партії "Батьківщина" (третій номер у партійному списку). Учасник російсько-української війни, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

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