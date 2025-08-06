Зіштовхнув дитину зі сцени: путініст Лепс розлютився і зірвався на підлітка

Коротко:
- Що зробив нервовий співак
- За що він відштовхнув хлопчика
Російський співак-путініст Григорій Лепс, який з 2014 року підтримує російську агресію, регулярно відвідує окуповані території і використовує свою творчість у пропагандистських цілях, схоже, зовсім перестав себе контролювати.
Як пишуть російські пропагандисти, російський виконавець викинув підлітка зі сцени просто під час свого виступу.
Хлопець, якого путініст буквально випхнув, дуже хотів сфотографуватися з ним. Причому на кадрах видно, що спочатку Лепс просто плескає фаната по плечу, але в якийсь момент виходить із себе.
Деякі ЗМІ також пишуть, що Лепс ще й по-хамськи крикнув, щоб дитина "звалила звідси".
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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Алан Бадоєв розповів, як путініст Лепс обхаркав декорації прямо на знімальному майданчику. У розмові з Дмитром Гордоном Бадоєв поділився, що Григорій Лепс ніколи не був хорошою людиною.
А також Григорій Лепс відвідав Луганськ, де під час виступу в Палаці культури імені Леніна виконав заїжджені пісні голосом, що зривається. Пізніше він дав інтерв'ю для росЗМІ, фрагментами якого він поділився в соціальних мережах.
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