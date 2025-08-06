Зіштовхнув дитину зі сцени: путініст Лепс розлютився і зірвався на підлітка

Путініст Лепс знову зганьбився своєю хамською поведінкою в терористичній Росії.

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Григорій Лепс накинувся на дитину / колаж: Главред, фото: t.me/gvleps_official

Коротко:

Що зробив нервовий співак

За що він відштовхнув хлопчика

Російський співак-путініст Григорій Лепс, який з 2014 року підтримує російську агресію, регулярно відвідує окуповані території і використовує свою творчість у пропагандистських цілях, схоже, зовсім перестав себе контролювати.

Як пишуть російські пропагандисти, російський виконавець викинув підлітка зі сцени просто під час свого виступу.

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Хлопець, якого путініст буквально випхнув, дуже хотів сфотографуватися з ним. Причому на кадрах видно, що спочатку Лепс просто плескає фаната по плечу, але в якийсь момент виходить із себе.

Деякі ЗМІ також пишуть, що Лепс ще й по-хамськи крикнув, щоб дитина "звалила звідси".

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Алан Бадоєв розповів, як путініст Лепс обхаркав декорації прямо на знімальному майданчику. У розмові з Дмитром Гордоном Бадоєв поділився, що Григорій Лепс ніколи не був хорошою людиною.

А також Григорій Лепс відвідав Луганськ, де під час виступу в Палаці культури імені Леніна виконав заїжджені пісні голосом, що зривається. Пізніше він дав інтерв'ю для росЗМІ, фрагментами якого він поділився в соціальних мережах.

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