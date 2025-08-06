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Зіштовхнув дитину зі сцени: путініст Лепс розлютився і зірвався на підлітка

Олена Кюпелі
6 серпня 2025, 23:56
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Путініст Лепс знову зганьбився своєю хамською поведінкою в терористичній Росії.
Григорій Лепс
Григорій Лепс накинувся на дитину / колаж: Главред, фото: t.me/gvleps_official

Коротко:

  • Що зробив нервовий співак
  • За що він відштовхнув хлопчика

Російський співак-путініст Григорій Лепс, який з 2014 року підтримує російську агресію, регулярно відвідує окуповані території і використовує свою творчість у пропагандистських цілях, схоже, зовсім перестав себе контролювати.

Як пишуть російські пропагандисти, російський виконавець викинув підлітка зі сцени просто під час свого виступу.

відео дня

Хлопець, якого путініст буквально випхнув, дуже хотів сфотографуватися з ним. Причому на кадрах видно, що спочатку Лепс просто плескає фаната по плечу, але в якийсь момент виходить із себе.

Деякі ЗМІ також пишуть, що Лепс ще й по-хамськи крикнув, щоб дитина "звалила звідси".

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Алан Бадоєв розповів, як путініст Лепс обхаркав декорації прямо на знімальному майданчику. У розмові з Дмитром Гордоном Бадоєв поділився, що Григорій Лепс ніколи не був хорошою людиною.

А також Григорій Лепс відвідав Луганськ, де під час виступу в Палаці культури імені Леніна виконав заїжджені пісні голосом, що зривається. Пізніше він дав інтерв'ю для росЗМІ, фрагментами якого він поділився в соціальних мережах.

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