Візит Віткоффа до Москви: у Зеленського розкрили плани Трампа

Росії нічого запропонувати американцям, вважає Михайло Подоляк.

https://glavred.net/politics/vizit-uitkoffa-v-moskvu-u-zelenskogo-raskryli-novye-plany-trampa-10687646.html Посилання скопійоване

Зустріч Віткоффа і Путіна не призведе до великих змін - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головне:

Путіну потрібне офіційне визнання окупації територій України

Трамп усе розуміє і не піде на ключові поступки

Країна-окупант Росія не може запропонувати якихось рішень, які призвели б до завершення війни. Зустріч спецпосланця Білого дому Стіва Віткоффа з главою Кремля Володимиром Путіним до принципових змін не призведе. Президент США Дональд Трамп розуміє тактику Москви і не піде на ключові поступки. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Путіну потрібна не лишн фактична окупація"

Як повідомляє РБК-Україна, чиновник пояснив, що "мета" Путіна не змінюється: він має намір і надалі просувати ідею, мовляв, повернення свого, тоді як з 1991 року Росія не має жодних законних підстав для претензій на українські території.

відео дня

"Путіну потрібна не лише фактична окупація, а й європейське визнання права на захоплення нових земель. Його мета - виграти час, зберегти доходи від експорту нафти і газу до Індії, Бразилії та Китаю, а також добитися більш м'якої риторики адміністрації Трампа і зменшення уваги США до війни", - зазначив Подоляк.

Трамп не піде на ключові поступки

За словами радника глави ОП, Москва "хоче" знизити обсяги військової допомоги Україні, щоб Київ не отримував зброю шляхом через посередників і європейські альянси. Утім, Трамп розуміє таку тактику Москви і не піде на ключові поступки.

Також Михайло Подоляк припустив, що Росія може спробувати "купити" лояльність США за допомогою економічних пропозицій: приміром, від доступу до видобутку російської нафти і арктичних проектів до схем продажу газу з РФ через американських посередників. Утім, з огляду на політичний стиль Трампа, можна зробити висновок, що такі ідеї більше не спрацюють.

Хто представляє США на переговорах з Україною та РФ / Інфографіка: Главред

Ультиматум Трампа на адресу Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп 28 липня оголосив про нові терміни ультиматуму для Росії. Якщо за 10-12 днів Москва не підпише мир із Києвом, на її економічних партнерів чекають серйозні санкції.

Трамп відправив свого представника Віткоффа на перемовини і попередив: якщо Росія до 8 серпня не піде на припинення вогню, будуть санкції.

"Санкції будуть, але, схоже, вони непогано вміють їх обходити... Вони хитрі персонажі, і в них непогано виходить уникати обмежувальних заходів, тож подивимося, що з цього вийде", - сказав американський президент.

Зустріч Віткоффа і Путіна відбулася в Кремлі в середу, 6 серпня. Зустріч почалася приблизно об 11:50 і закінчилася о 14:50. Вони тривали близько 3 годин. Помічник глави РФ Юрій Ушаков заявив, що обговорювали війну в Україні.

Інші новини:

Про персону: Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред