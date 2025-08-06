Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Візит Віткоффа до Москви: у Зеленського розкрили плани Трампа

Андрій Ганчук
6 серпня 2025, 16:46
485
Росії нічого запропонувати американцям, вважає Михайло Подоляк.
Віткофф, Путін
Зустріч Віткоффа і Путіна не призведе до великих змін - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головне:

  • Путіну потрібне офіційне визнання окупації територій України
  • Трамп усе розуміє і не піде на ключові поступки

Країна-окупант Росія не може запропонувати якихось рішень, які призвели б до завершення війни. Зустріч спецпосланця Білого дому Стіва Віткоффа з главою Кремля Володимиром Путіним до принципових змін не призведе. Президент США Дональд Трамп розуміє тактику Москви і не піде на ключові поступки. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Путіну потрібна не лишн фактична окупація"

Як повідомляє РБК-Україна, чиновник пояснив, що "мета" Путіна не змінюється: він має намір і надалі просувати ідею, мовляв, повернення свого, тоді як з 1991 року Росія не має жодних законних підстав для претензій на українські території.

відео дня

"Путіну потрібна не лише фактична окупація, а й європейське визнання права на захоплення нових земель. Його мета - виграти час, зберегти доходи від експорту нафти і газу до Індії, Бразилії та Китаю, а також добитися більш м'якої риторики адміністрації Трампа і зменшення уваги США до війни", - зазначив Подоляк.

Трамп не піде на ключові поступки

За словами радника глави ОП, Москва "хоче" знизити обсяги військової допомоги Україні, щоб Київ не отримував зброю шляхом через посередників і європейські альянси. Утім, Трамп розуміє таку тактику Москви і не піде на ключові поступки.

Також Михайло Подоляк припустив, що Росія може спробувати "купити" лояльність США за допомогою економічних пропозицій: приміром, від доступу до видобутку російської нафти і арктичних проектів до схем продажу газу з РФ через американських посередників. Утім, з огляду на політичний стиль Трампа, можна зробити висновок, що такі ідеї більше не спрацюють.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Хто представляє США на переговорах з Україною та РФ / Інфографіка: Главред

Ультиматум Трампа на адресу Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп 28 липня оголосив про нові терміни ультиматуму для Росії. Якщо за 10-12 днів Москва не підпише мир із Києвом, на її економічних партнерів чекають серйозні санкції.

Трамп відправив свого представника Віткоффа на перемовини і попередив: якщо Росія до 8 серпня не піде на припинення вогню, будуть санкції.

"Санкції будуть, але, схоже, вони непогано вміють їх обходити... Вони хитрі персонажі, і в них непогано виходить уникати обмежувальних заходів, тож подивимося, що з цього вийде", - сказав американський президент.

Зустріч Віткоффа і Путіна відбулася в Кремлі в середу, 6 серпня. Зустріч почалася приблизно об 11:50 і закінчилася о 14:50. Вони тривали близько 3 годин. Помічник глави РФ Юрій Ушаков заявив, що обговорювали війну в Україні.

Інші новини:

Про персону: Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Володимир Путін Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України Стів Віткофф
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп ввів нові санкції одразу після зустрічі Віткоффа з Путіним

Трамп ввів нові санкції одразу після зустрічі Віткоффа з Путіним

17:20Світ
Візит Віткоффа до Москви: у Зеленського розкрили плани Трампа

Візит Віткоффа до Москви: у Зеленського розкрили плани Трампа

16:46Політика
"Серпень буде пекельним": військовий розповів про ситуацію на фронті

"Серпень буде пекельним": військовий розповів про ситуацію на фронті

16:35Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ зібрала на одному напрямку 100 тисяч загарбників: куди рветься ворог

РФ зібрала на одному напрямку 100 тисяч загарбників: куди рветься ворог

Фортуна нарешті усміхнулась: шість знаків зодіаку отримають достаток 6 серпня

Фортуна нарешті усміхнулась: шість знаків зодіаку отримають достаток 6 серпня

Олена Зеленська відмовилася від минулого образу - новий тренд

Олена Зеленська відмовилася від минулого образу - новий тренд

Понад 10 потужних вибухів: Брянськ атакували дрони, стовп диму піднявся біля нафтобази

Понад 10 потужних вибухів: Брянськ атакували дрони, стовп диму піднявся біля нафтобази

Останні новини

17:56

"Де ж власне Путін": Кислиця натякнув, що з посланцем Трампа зустрівся двійник

17:56

Трамп покарав Індію за нафту від Путіна: хто наступний потрапить під удар

17:44

Сім доступних способів змусити штори у вітальні мати набагато дорожчий вигляд

17:40

Врятувати пересолену страву можливо: який продукт потрібно додатиВідео

17:25

Жовто-блакитний прапор ніколи не був офіційним в Україні - історик розкрив секретВідео

Обвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в РосіїОбвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в Росії
17:20

Трамп ввів нові санкції одразу після зустрічі Віткоффа з Путіним

17:02

"Не так просто": Оксана Білозір розкрила деталі особистого життя після розлучення

17:01

Багата білкова вечеря "без напрягу": рецепт дуже смачної запеченої скумбрії

16:50

Помилка вдарить по гаманцю: чому не можна мити фари в авто звичайною водоюВідео

Реклама
16:49

Сезонний фрукт в Україні б'є рекорди - ціни летять вниз п'ятий тиждень поспіль

16:46

Візит Віткоффа до Москви: у Зеленського розкрили плани Трампа

16:35

"Серпень буде пекельним": військовий розповів про ситуацію на фронті

16:22

В Україні перейменують ще дві області - вже відомі їх нові назви та датаВідео

16:05

Скільки разів на місяць потрібно міняти постільну білизну: відповідь здивуєВідео

16:04

Як вивести плями від кавуна: копійчаний засіб, який врятує улюблений одяг

15:41

"Світла пам'ять": раптово помер 25-річний півзахисник "Зорі"

15:22

У Кремлі закінчилася зустріч Путіна і спецпосланця Трампа: перші подробиціВідео

15:15

Росія не зможе активно вести війну: Лакійчук пояснив, що для цього потрібно

15:15

Злив прочиститься в одну мить: хитрий сантехнік розкрив стовідсотковий трюкВідео

15:02

Чи були ваші предки козаками: про все розповість прізвищеВідео

Реклама
14:49

Послухайте самі: дружина Віктора Павліка показала, як боролася за свого синаВідео

14:40

"Вирішальний момент": у Китаї заявили про "крок уперед" у врегулюванні війни в Україні

14:40

"Це ганьба": Еліна Світоліна постраждала після програшу в турнірі

14:38

Вода людям по пояс, транспорт затопило зсередини: у Києві негода накоїла біди

14:21

Гороскоп Таро на завтра 7 серпня: Раку - навести лад, Рибам - іти вперед

14:09

Китайські найманці в Україні: Пекін відповів на гучну заяву Зеленського

13:55

Дощі і зливи відступлять: названо день, коли в Україні буде сонячна погода

13:46

"Планів багато": який вигляд має син Костянтина Грубича після втрати руки на фронті

13:41

Кабмін збільшив виплати деяким українцям: скільки обіцяють грошей

13:29

Дзеркало душі: 4 знаки зодіаку з найкрасивішими очима

13:28

В Україні суттєво обваляться ціни на популярний овоч: в чому причина

13:20

"Це пастка": у ЦПД пояснили, чому Україні не вигідне перемир'я з РФ у небі

12:52

Чому 7 серпня не можна лихословити і веселитися: яке церковне свято

12:41

Вирішальна зустріч: Віткофф займе жорстку позицію щодо Путіна перед дедлайном - NYP

12:29

"Потап на підтанцьовці": у мережі висміяли танцюристів російської зіркиВідео

12:15

"Кошмарять": офіцер повідомив, що РФ перекинула під Покровськ елітний підрозділ

12:08

Зеленський погодив нові спецоперації СБУ: деталі наради з Малюком

11:45

"Ворогу буде дуже важко": командувач ДШВ сказав, що чекає на росіян на Сумщині

11:40

Сім ножових ударів: Ектор Хіменес-Браво ледве вижив - що сталося

11:40

Дім без дзижчання: як прогнати комах, не зіпсувавши інтер'єр

Реклама
11:22

Імовірні терміни завершення війни в Україні: сценарій з обвалом економіки РФ

11:16

США наважились тиснути на Росію, у Трампа урвався терпець - економіст

11:00

Лілія Подкопаєва показала рідкісне фото своєї маленької доньки-копії

10:32

Ворог атакував газову інфраструктуру на Одещині: відключено 2,5 тис абонентів

10:19

Китайський гороскоп на завтра 7 серпня: Бикам - зрив планів, Кроликам - виснаження

10:14

Росіяни скинули авіабомби на базу відпочинку на Запоріжжі, є загиблі та пораненіФотоВідео

10:10

Кремль заплатить високу ціну: у FT дізналися, що буде, якщо Путін не погодиться на мир

09:56

Дженніфер Лопес не пустили в бутік Chanel у Стамбулі: у чому причина

09:46

"З таким діагнозом": путініст Кіркоров бореться з важкою хворобою за кордоном

09:46

Операція успішна: Сирський повідомив про виконання ЗСУ завдань на Курщині

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти