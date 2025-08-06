"Не так просто": Оксана Білозір розкрила деталі особистого життя після розлучення

Білозір зізналася, чи є у неї романтичні стосунки зараз.

https://glavred.net/starnews/ne-tak-prosto-oksana-bilozir-raskryla-detali-lichnoy-zhizni-posle-razvoda-10687661.html Посилання скопійоване

Оксана Білозір особисте життя - співачка розповіла, чи є у неї партнер / колаж: Главред, фото: instagram.com/oksana_bilozir

Коротко:

Оксана Білозір і Роман Недзельський уже два роки в розлученні

Артистка розповіла, чому не шукає нового чоловіка

Українська співачка, політичний діяч і Народна артистка України Оксана Білозір розлучилася з музикантом, військовим і продюсером Романом Недзельським, навесні 2023 року. Пара була у шлюбі 33 роки.

Про своє особисте життя після розлучення артистка розповіла в бесіді з ТСН.ua на "Музичній платформі". Білозір зізналася, що зараз вона одна, і в такому становищі їй дуже комфортно - поруч із собою вона не бачить поки що потенційних гідних партнерів.

відео дня

"Поки мені комфортно самій. Це не так просто знайти собі людину. І більше того, я не ставлю собі такої цілі, бо в мене дійсно багато роботи, концертів. Я не сиджу вдома, не дивлюся у вікно і не плачу в хустку. Але, чесно кажучи, поки я не бачу пари ніякої для себе. Більш того, я нікому не даю приводу проявляти в мій бік якісь сентименти. Я не бачу, кому їх давати", - каже Оксана Володимирівна.

Роман Недзельський та Оксана Білозір / facebook.com/oksana.bilozir

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська танцівниця, хореограф і зірка шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова передумала розлучатися з чоловіком, бізнесменом Іваном Хом'ячуком.

Також український співак і фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук підкорив дві гори в Карпатах. Це було великою мрією музиканта останні кілька років.

Читайте також:

Про персону: Оксана Білозір Оксана Білозір - українська співачка і політичний діяч. Народна артистка України (1994). Міністр культури і мистецтв України (лютий 2005 року - травень 2005 року), міністр культури і туризму України (травень 2005 року - вересень 2005 року). Народний депутат України IV, V, VI, VIII скликань, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред