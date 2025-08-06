"Не так просто": Оксана Білозір розкрила деталі особистого життя після розлучення

Коротко:
- Оксана Білозір і Роман Недзельський уже два роки в розлученні
- Артистка розповіла, чому не шукає нового чоловіка
Українська співачка, політичний діяч і Народна артистка України Оксана Білозір розлучилася з музикантом, військовим і продюсером Романом Недзельським, навесні 2023 року. Пара була у шлюбі 33 роки.
Про своє особисте життя після розлучення артистка розповіла в бесіді з ТСН.ua на "Музичній платформі". Білозір зізналася, що зараз вона одна, і в такому становищі їй дуже комфортно - поруч із собою вона не бачить поки що потенційних гідних партнерів.
"Поки мені комфортно самій. Це не так просто знайти собі людину. І більше того, я не ставлю собі такої цілі, бо в мене дійсно багато роботи, концертів. Я не сиджу вдома, не дивлюся у вікно і не плачу в хустку. Але, чесно кажучи, поки я не бачу пари ніякої для себе. Більш того, я нікому не даю приводу проявляти в мій бік якісь сентименти. Я не бачу, кому їх давати", - каже Оксана Володимирівна.
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Про персону: Оксана Білозір
Оксана Білозір - українська співачка і політичний діяч. Народна артистка України (1994). Міністр культури і мистецтв України (лютий 2005 року - травень 2005 року), міністр культури і туризму України (травень 2005 року - вересень 2005 року). Народний депутат України IV, V, VI, VIII скликань, повідомляє Вікіпедія.
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