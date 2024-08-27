"Татаров у Києві вбивав чеченців!": Зеленського розлютило запитання про "п'ятьох менеджерів"

Звертаючись до журналіста УП, Зеленський заявив, що напрацювання країни в питаннях оборони та інтеграції в ЄС "бачать усі, крім вас".

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Зеленському не сподобалося запитання журналіста УП / Колаж: Главред, скріншоти

Заступник глави ОП Олег Татаров разом із Василем Малюком "вбивав чеченців у Києві" на початку повномасштабного вторгнення. Про це під час пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський.

Журналіст УП Роман Кравець поставив Зеленському запитання про те, чи задоволений він сьогодні роботою "п'яти-шести ефективних менеджерів", у відповідь на що Зеленський розлютився.

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"Я говорив про ОП, а не про команду країни. Ви випустили вже, до речі, дуже багато статей про "п'ять-шість менеджерів", у вас така методичка. Я думав, що "темники" пішли з Януковичем. Треба мати світло в очах, щоб побачити те, що вам кажуть", - парирував Зеленський.

Звертаючись до журналіста УП, Зеленський заявив, що напрацювання країни в питаннях оборони та інтеграції в ЄС "бачать усі, крім вас".

"Я вважаю, що коли в нас є позитив у напрямку ЄС, якого ви, на жаль, не бачите, то тут треба подякувати нашому спікеру і його колегам - багато законів ухвалено. Є різні виклики, але не помічати того, скільки Україна всього зробила під час війни?...", - обурився президент.

Говорячи про Єрмака, Зеленський наголосив на його ролі в дипломатії та в переговорах щодо зброї

"Що стосується Patriot, F-16, ATACMS - ця зброя сама по собі не з'явилася. Саміт миру сам по собі не з'явився - ми могли програти ініціативу. Андрій Єрмак - один із головних людей, хто готував "Формулу миру" і Саміт миру", - зазначив Зеленський.

Говорячи про Татарова, президент дорікнув журналісту, що він обговорював цю тему на "off records" із представниками ЗМІ.

"У мене з журналістами був off rec, де були присутні ви або представники вашого видання. І я тоді сказав про Татарова, якщо вам мало можу повторити. Олег Татаров разом із Василем Малюком убивав чеченців у Києві, поки ви тут не були. Про це знають США. Цього мало? Вигнати його, щоб його вбили росіяни?", - обурився президент.

Що ще сказав Зеленський на пресконференції

Українські сили провели випробування першої балістичної ракети вітчизняного виробництва. Про це 27 серпня, під час пресконференції, розповів президент України Володимир Зеленський.

"Думав, що рано про це говорити, але хочеться, щоб була оцінка суспільства наших людей, які 24/7 працюють на оборонних підприємствах. Було позитивне випробування першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю оборонно-промисловий комплекс", - повідомив глава держави.

Також Зеленський спростував зв'язок між Курською наступальною операцією українських військ і переговорами в Катарі, про які повідомляли західні ЗМІ.

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