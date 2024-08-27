'План перемоги' у війні готовий: Зеленський пояснив важливість Курської операції

Президент України зазначив, що операція в Курську є частиною плану перемоги України, який він представить президенту США Джо Байдену у вересні цього року.

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Курщина - частина "плану перемоги" України, який Зеленський повезе до США / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський спростував зв'язок між Курською наступальною операцією українських військ та переговорами в Катарі, про які повідомляли західні ЗМІ. Про це він розповів у рамках форуму "Україна 2024. Незалежність".

Зеленський підкреслив, що немає жодного зв'язку між операцією в Курській області та переговорами в Катарі. За інформацією західних ЗМІ, на цих переговорах, за посередництва Катару, Україна та Росія мали обговорювати можливу відмову від ударів по енергетичних об'єктах.

"Не пов'язані абсолютно речі – Курська операція та переговори у Катарі. Курська операція не пов'язана з жодним з пунктів Формули миру. Чи пов'язана Курська операція з Самітом миру, з другим? Так. Бо Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України", – зазначив президент. відео дня

Зеленський додав, що дії ЗСУ у Курській області РФ "мали і мають абсолютно інші цілі, аніж зустріч з колегами по енергетиці".

"Енергетика дуже важлива. Але важливо закінчити війну. І Курська операція – один із етапів цього процесу", – підкреслив глава держави.

Зеленський зазначив, що дії ЗСУ в Курській області Росії "мали й мають зовсім інші цілі, ніж просто зустріч з колегами по енергетиці". Він також підтвердив, що зустріч у Катарі не була скасована, а відбулася в онлайн-форматі.

Крім того, президент України заявив, що у вересні Україна представить США свій "план перемоги". Цей план буде представлений обом кандидатам у президенти США — Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

"Курщина входить в наш план перемоги України… Один з напрямків, частина, якого вже зроблена, — це Курщина. Другий напрямок — це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій — потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Четвертий — економічний", — сказав він.

За словами президента, план вже готовий, і спершу він буде представлений президенту США Джо Байдену, оскільки успіх реалізації цього плану значною мірою залежить від нього.

"Дадуть нам те, що в цьому плані, чи ні. Чи будемо ми вільні у використанні того, що буде в цьому плані, чи ні", — додав Зеленський.

Що відомо про українську формулу миру / Інфографіка: Главред

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція ЗСУ в Курській області - що відомо про бої на території РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна і Росія планували розпочати непублічні переговори щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох сторін, але ці переговори було відкладено через початок операції українських сил у Курській області. Сторони планували відправити делегації до Дохи для обговорення умов угоди, про що повідомляють журналісти The Washington Post, посилаючись на дипломатичні джерела.

Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що під час Курської операції Україна взяла під контроль 1294 квадратних кілометри, включно зі 100 населеними пунктами, а також значно поповнила обмінний фонд, захопивши в полон 594 російських військових.

За даними Forbes, російське військово-політичне керівництво вирішило не перекидати військові підрозділи з Сходу України для захисту Курської області, обмежившись молодими й погано підготовленими призовниками. Кремль залишив свої найбоєздатніші війська на Сході України для продовження наступу, зокрема на Покровському напрямку.

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