Україна готує удар Росії удар у відповідь: Зеленський зробив заяву

Україна відповість на масований удар країни-агресора Росії, причому так, як потрібно. Відповідні заходи буде вжито на напрямках ведення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Під час свого вечірнього відеозвернення в понеділок, 26 серпня, він розповів про те, що відповідь Росії готується.
"Щодо нашої відповіді Росії - ми готуємо, і щодо застосування F-16, і щодо операції в Курській області - продовжуємо наші дії в певних районах саме так, як Україні потрібно", - наголосив Володимир Зеленський.відео дня
Атака Росії на Україну 26 серпня - головні новини за темою:
Війська РФ у понеділок вранці, 26 серпня, атакували енергетичну інфраструктуру України. У багатьох містах прогриміли вибухи. Ворог застосував понад сотню ракет і стільки ж БПЛА Shahed.
По всій Україні запроваджувалися екстрені відключення світла, фіксувалися проблеми з водопостачанням. Проблеми були в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та інших містах.
У Міністерстві енергетики розповіли про відключення світла через ракетний удар. Міністр Герман Галущенко сказав, що ситуація складна, триває робота з відновлення інфраструктури.
Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?
Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.
Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.
Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.
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