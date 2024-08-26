Україна готує удар Росії удар у відповідь: Зеленський зробив заяву

Сили оборони України за поточну добу взяли в полон чергових російських окупантів, сказав президент Володимир Зеленський під час свого відеозвернення.

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Росія отримає відповідь у Курській області - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот Офіс президента, УНІАН

Україна відповість на масований удар країни-агресора Росії, причому так, як потрібно. Відповідні заходи буде вжито на напрямках ведення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого вечірнього відеозвернення в понеділок, 26 серпня, він розповів про те, що відповідь Росії готується.

"Щодо нашої відповіді Росії - ми готуємо, і щодо застосування F-16, і щодо операції в Курській області - продовжуємо наші дії в певних районах саме так, як Україні потрібно", - наголосив Володимир Зеленський. відео дня

Атака Росії на Україну 26 серпня - головні новини за темою:

Війська РФ у понеділок вранці, 26 серпня, атакували енергетичну інфраструктуру України. У багатьох містах прогриміли вибухи. Ворог застосував понад сотню ракет і стільки ж БПЛА Shahed.

По всій Україні запроваджувалися екстрені відключення світла, фіксувалися проблеми з водопостачанням. Проблеми були в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та інших містах.

У Міністерстві енергетики розповіли про відключення світла через ракетний удар. Міністр Герман Галущенко сказав, що ситуація складна, триває робота з відновлення інфраструктури.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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