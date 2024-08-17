Україна і РФ готували таємні переговори про припинення вогню: ЗМІ дізналися деталі

Україна і РФ планували почати непублічні переговори щодо припинення ударів по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох боків, однак їх було відкладено після початку операції українських сил у Курській області.
Сторони мали відправити делегації до Дохи для переговорів щодо укладення угоди, пишуть журналісти американського видання The Washington Post із посиланням на дипломатів, знайомих із ходом переговорів.
Зазначається, що непрямі переговори, в яких Катар виступав у ролі посередника, нібито були зірвані через несподіване вторгнення України в західну Курську область Росії минулого тижня.
Журналісти нагадують, що понад рік Росія завдавала ударів по українській енергосистемі шквалом крилатих ракет і безпілотників, завдаючи значної шкоди електростанціям і спричиняючи віялові відключення електроенергії по всій країні.
Тим часом Україна завдала удару по російських нафтових об'єктах дальніми ударами безпілотників, які підпалили нафтопереробні заводи, нафтобази і резервуари, скоротивши переробку нафти Москвою приблизно на 15% і піднявши ціни на бензин у всьому світі.
Дипломат, який брав участь у переговорах, повідомив, що російські чиновники відклали зустріч із катарськими офіційними особами після вторгнення України в західну частину Росії.
Делегація Москви назвала це "ескалацією", сказав дипломат, додавши, що Київ "не попередив Доху про свій транскордонний наступ".
Росія "не скасувала переговорів, вони сказали: "Дайте нам час", - запевнив дипломат.
За словами співрозмовника, хоча Україна все одно хотіла відправити свою делегацію в Доху, але Катар відмовився, оскільки не бачить користі від односторонньої зустрічі.
Мирні переговори України та Росії
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