Країни НАТО можуть відправити війська в Україну - Расмуссен

Деякі країни можуть прийняти індивідуальне рішення про відправку військ в Україну.

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Війська НАТО можуть опинитися в Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Деякі країни НАТО можуть відправити свої війська на українську територію. Це може стати "індивідуальним рішенням" таких країн. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, повідомляє The Guardian.

Війська можуть бути відправлені на українську територію в рамках майбутніх гарантій безпеки для країни.

"Відомо, що Польща дуже залучена до надання конкретної допомоги Україні. І я не виключаю, що Польща буде ще більше залучена в цьому контексті на національному рівні, а за нею підуть країни Балтії, можливо, навіть з можливістю введення військ на місцях", – сказав Расмуссен.

Він переконаний, що Польща може виступити з ініціативою створення коаліції, якщо нічого подібного не буде досягнуто на саміті у Вільнюсі. Також він акцентував на тому, що Україна має законні підстави для звернення за такою військовою допомогою.

Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що Україна готова вступити до Північноатлантичного альянсу, але Київ чекає, коли в НАТО будуть готові ухвалити відповідне рішення.

На думку Зеленського, гарантії безпеки потрібні не тільки Україні, а й країнам-сусідам.

Глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що інтеграція України до НАТО не стане швидким процесом, тому що в країнах організації все ще існують розбіжності з цього питання. НАТО шукає альтернативні рішення для Києва.

У The New York Times опублікували статтю, в якій йдеться про те, що на Заході можуть розглянути варіант прийняття частини територій України до НАТО, як вже було із Західною Німеччиною. Подібний сценарій може розглядатися в тому випадку, якщо ЗСУ не вдасться вибити окупантів РФ зі своїх територій.

Дивіться відео, в якому Зеленський заявив, що для України немає альтернативи вступу до НАТО:

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