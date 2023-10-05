"Країна шаманів, був повний місяць": Данілов різко розніс ядерні загрози Росії

Країна-агресорка Росія в розпачі і не знає, що робити – Москві нічого не залишається, крім демонстрації подібної риторики, сказав Олексій Данілов.

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Росія у розпачі, але Китай не дозволить їй застосувати ядерну зброю - Данілов / Колаж: Главред, фото: РНБО, УНІАН

Росія - країна шаманів, там вважають, що якщо був повний місяць, відбуватимуться певні події. Не треба звертати увагу на ядерні погрози, оскільки Москва демонструє подібну риторику через відчай. Навряд чи той же Китай дозволить їй втілити свої загрози в життя. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі Ми-Україна він з гумором прокоментував ядерну риторику РФ і закликав не звертати увагу на такі заяви. В України своя мета - звільняти території.

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"Росія - це країна шаманів, був повний місяць. Вони вважають, якщо повний місяць, то будуть відбуватися ті чи інші події. Дивна країна, тому я вважаю, що на це (ядерні погрози — ред.) не треба звертати увагу. Нам своє робити, нам звільняти свою країну, тому вони будуть лякати", - зазначив Данілов.

Також він додав, що Росія переходить до ядерного шантажу через відчай, оскільки відчуває слабкість. Однак той же Китай навряд чи дозволить Москві реалізувати свої погрози.

"Вони (влада Росії, - ред.) - у розпачі. Вони не знають, що робити. Правий наш президент, коли він говорить, що ядерний шантаж — це єдине, що у них залишається. Але навряд чи Китай дозволить Росії розкидатися ядерними бомбами, тому що це буде стосуватися не тільки РФ, а так само інших ядерних країн. А тут є певні зобов'язання", - підкреслив Олексій Данілов.

Ядерні загрози Росії

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky TG24 заявив, що згідно з прогнозами української розвідки, до кінця року РФ буде все більше погрожувати застосувати ядерну зброю. За його словами, "постійне нагадування Росією про свій ядерний потенціал є проявом не сили, а слабкості".

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, коли Кремль може завдати ядерного удару. На думку чиновника, Росія не застосує атомну зброю, якщо, якщо цивілізований світ не буде піддаватися її ядерному шантажу.

Пропагандистка РФ Маргарита Симоньян закликала підірвати ядерну бомбу над Сибіром. Такі заходи Москва, мовляв, може застосувати, щоб спробувати "відповісти на зло" західних країн.

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