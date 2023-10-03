'Повернемось у 93 рік': Симоньян закликає підірвати ядерну бомбу над Сибіром

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян закликає владу Росії підірвати ядерну бомбу над Сибіром.
Вона оприлюднила в соцмережах відео, де коментувала посилення ЗСУ за рахунок західних озброєнь та висунула ідею із ядерним вибухом на території Росії.
"Якщо зробити в сотнях кілометрів, на нашій же території, де-небудь над Сибіром, термоядерний вибух, наприклад… Ядерний вибух. То нічого не буде на землі. Нічого такого страшного. Ні ядерної зими, якої всі бояться, ні жахливої радіації, яка вб'є всіх навколо, а кого не вб'є, ті помруть протягом 10 років від онкології - цього нічого не буде", - заявила пропагандистка Симоньян.відео дня
Ймовірно, Симоньян пропонує піти на таке божевілля просто "на зло" країнам Заходу або ж у надії залякати їх своєю неадекватною поведінкою.
"Що буде? Буде виведено з ладу всю радіоелектроніку, всю цифру, всі супутники. Ось ця камера, на яку мене зараз знімають, ось цей телефон, який поруч зі мною лежить. Усе. Ми повернемося з вами в рік, так, який-небудь 93-й. Я не бачу жодного результату, крім, приблизно, такого", - заявила пропагандистка, визнавши таким чином, що в перемогу ЗС РФ вона вже абсолютно не вірить.
Дивіться відео, як пропагандистка закликає підірвати ядерну бомбу над Сибіром:
Нагадаємо, що пропагандистка Симоньян зарюмсала про те, що дрон вибухнув поруч з її будинком. Кремлівська пропангандистка Маргарита Симоньян стверджує, що дрон-камікадзе в Істринському районі був збитий засобами ППО - на сусідній з нею вулиці.
Симоньян відзначилася новою пропагандистською маячнею. У програмі Соловйова вона заявила, що якщо Росія програє війну, яку путінський режим розв'язав проти України, то це нібито означатиме програш людства "царству темряви".
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