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"Повернемось у 93 рік": Симоньян закликає підірвати ядерну бомбу над Сибіром

Юлія Куришко
3 жовтня 2023, 18:55 оновлено 3 жовтня, 19:08
Симоньян пропонує піти на таке божевілля просто "на зло" країнам Заходу або ж у надії залякати їх своєю неадекватною поведінкою.
'Повернемось у 93 рік': Симоньян закликає підірвати ядерну бомбу над Сибіром
Симоньян хоче зірвати ядерну бомбу над Сибіром / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян закликає владу Росії підірвати ядерну бомбу над Сибіром.

Вона оприлюднила в соцмережах відео, де коментувала посилення ЗСУ за рахунок західних озброєнь та висунула ідею із ядерним вибухом на території Росії.

"Якщо зробити в сотнях кілометрів, на нашій же території, де-небудь над Сибіром, термоядерний вибух, наприклад… Ядерний вибух. То нічого не буде на землі. Нічого такого страшного. Ні ядерної зими, якої всі бояться, ні жахливої радіації, яка вб'є всіх навколо, а кого не вб'є, ті помруть протягом 10 років від онкології - цього нічого не буде", - заявила пропагандистка Симоньян.

відео дня

Ймовірно, Симоньян пропонує піти на таке божевілля просто "на зло" країнам Заходу або ж у надії залякати їх своєю неадекватною поведінкою.

"Що буде? Буде виведено з ладу всю радіоелектроніку, всю цифру, всі супутники. Ось ця камера, на яку мене зараз знімають, ось цей телефон, який поруч зі мною лежить. Усе. Ми повернемося з вами в рік, так, який-небудь 93-й. Я не бачу жодного результату, крім, приблизно, такого", - заявила пропагандистка, визнавши таким чином, що в перемогу ЗС РФ вона вже абсолютно не вірить.

'Повернемось у 93 рік': Симоньян закликає підірвати ядерну бомбу над Сибіром
Симоньян хоче зірвати ядерну бомбу в Росії / скріншот: Главред

Дивіться відео, як пропагандистка закликає підірвати ядерну бомбу над Сибіром:

Нагадаємо, що пропагандистка Симоньян зарюмсала про те, що дрон вибухнув поруч з її будинком. Кремлівська пропангандистка Маргарита Симоньян стверджує, що дрон-камікадзе в Істринському районі був збитий засобами ППО - на сусідній з нею вулиці.

Симоньян відзначилася новою пропагандистською маячнею. У програмі Соловйова вона заявила, що якщо Росія програє війну, яку путінський режим розв'язав проти України, то це нібито означатиме програш людства "царству темряви".

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