Столтенберг раптово приїхав до Києва на переговори із Зеленським: про що йшла мова

Володимир Зеленський 28 вересня, провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який прибув з неоголошеним візитом до Києва.

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Зеленський провів перемовини зі Столтенбергом / колаж Главред, фото УНІАН

У четвер, 28 вересня, з неоголошеним візитом до Києва прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. І негайно провів перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.

Після їх закінчення обидва політики дали спільний брифінг для ЗМІ.

Зеленський зазначив, що перемога України в неспровокованій Києвом війні, яку розв'язала країна-агресор Російська Федерація, дасть мир і безпеку не тільки українцям, а й жителям інших країн.

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"Результати нашої співпраці - вони очевидні. Створені та успішно діють оборонні коаліції, зокрема танкова, авіаційна та інші, які посилюють наш захист. Є надійне співробітництво в різних сферах: від розвідок до кіберзахисту. Україна успішно застосовує і вдосконалює тактику застосування зброї Альянсу", – заявив президент України.

Зеленський додав, що наші інституції працюють разом як на рівні "Україна – НАТО", так і на інших рівнях.

"Реальність стала доказом, що членство України в Альянсі буде абсолютно природним і таким, яке посилює і Україну, і НАТО", – наголосив президент.

Столтенберг же говорив, що головними темами переговорів його з Зеленським були повномасштабна війна, яка була розв'язана країною-агресором Росією, підтримка України західними союзниками, а також майбутнє Києва в НАТО.

Потім президент України прокоментував недавній удар по Севастополю і зазначив, що обов'язково запитає інформацію про ймовірне знищення командувача Чорноморським флотом РФ у відповідних українських органів.

"НАТО в обмін на території"

Керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Йенсен в серпні заявив, що Альянс не виключає ситуації, при якій Україна могла б вступити до НАТО в обмін на територіальні поступки. За його словами, не обов'язково, що так станеться, але "це може бути ймовірним рішенням".

Генсекретар Йенс Столтенберг відповів на скандальну заяву про членстві України в НАТО в обмін на території. За його словами, Київ сам визначить потрібні для себе умови в рамках можливих переговорів з Москвою.

В Офісі президента жорстко відповіли на скандальна Заява чиновника НАТО про "здачу" територій України. Радник керівника Офісу Михайло Подоляк назвав це спробою фіксації капітуляції Києва і застеріг чиновників на заході від подібної риторики.

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