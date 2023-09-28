Столтенберг раптово приїхав до Києва на переговори із Зеленським: про що йшла мова

У четвер, 28 вересня, з неоголошеним візитом до Києва прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. І негайно провів перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.
Після їх закінчення обидва політики дали спільний брифінг для ЗМІ.
Зеленський зазначив, що перемога України в неспровокованій Києвом війні, яку розв'язала країна-агресор Російська Федерація, дасть мир і безпеку не тільки українцям, а й жителям інших країн.
"Результати нашої співпраці - вони очевидні. Створені та успішно діють оборонні коаліції, зокрема танкова, авіаційна та інші, які посилюють наш захист. Є надійне співробітництво в різних сферах: від розвідок до кіберзахисту. Україна успішно застосовує і вдосконалює тактику застосування зброї Альянсу", – заявив президент України.
Зеленський додав, що наші інституції працюють разом як на рівні "Україна – НАТО", так і на інших рівнях.
"Реальність стала доказом, що членство України в Альянсі буде абсолютно природним і таким, яке посилює і Україну, і НАТО", – наголосив президент.
Столтенберг же говорив, що головними темами переговорів його з Зеленським були повномасштабна війна, яка була розв'язана країною-агресором Росією, підтримка України західними союзниками, а також майбутнє Києва в НАТО.
Потім президент України прокоментував недавній удар по Севастополю і зазначив, що обов'язково запитає інформацію про ймовірне знищення командувача Чорноморським флотом РФ у відповідних українських органів.
"НАТО в обмін на території"
Керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Йенсен в серпні заявив, що Альянс не виключає ситуації, при якій Україна могла б вступити до НАТО в обмін на територіальні поступки. За його словами, не обов'язково, що так станеться, але "це може бути ймовірним рішенням".
Генсекретар Йенс Столтенберг відповів на скандальну заяву про членстві України в НАТО в обмін на території. За його словами, Київ сам визначить потрібні для себе умови в рамках можливих переговорів з Москвою.
В Офісі президента жорстко відповіли на скандальна Заява чиновника НАТО про "здачу" територій України. Радник керівника Офісу Михайло Подоляк назвав це спробою фіксації капітуляції Києва і застеріг чиновників на заході від подібної риторики.
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