Стало відомо, що випрошує Путін в обмін на 3-денний режим тиші

Замість реальних кроків до миру Кремль вимагає послаблення санкцій проти свого авіаційного сектору, заявив Андрій Єрмак.

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Путіну заважають санкції проти авіації / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Головне з колонки Єрмака:

Тимчасова "тиша" - це не крок до миру, а маневр агресора

Авіація РФ - частина воєнної логістики, не "цивільна жертва"

Послаблення санкцій означатиме нову загрозу для України

Росія запропонувала тимчасове припинення вогню в Україні на три дні у травні - у зв’язку з відзначенням Дня перемоги в Москві. Натомість Кремль хоче послаблення санкцій, зокрема проти авіаційної галузі. Про це пише у своїй колонці для The Guardian керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми маємо бути обережними і не робити передчасних поступок під приводом швидкого прогресу. Запропонована коротка пауза не змінить хід війни, а її погодження дозволить режиму, який неодноразово демонстрував агресивні наміри, лише виграти час", - наголосив Єрмак. відео дня

Андрій Єрмак / Фото: Главред

Україна наполягає на безумовному припиненні вогню щонайменше на 30 днів, а США - на постійному мирі. Водночас Росія вимагає зняття санкцій, які, за словами Єрмака, істотно обмежують можливості Кремля, зокрема в авіаційному секторі.

"Цивільні авіакомпанії - це не жертви"

"Санкції на авіацію - це не лише символ, а й реальна перешкода для воєнної машини Росії. Цивільні авіакомпанії - це не жертви, а учасники підтримки вторгнення", - заявив очільник президентської канцелярії.

За інформацією українського Центру національного спротиву, російські перевізники та аеропорти активно задіяні у воєнній логістиці. Наприклад, компанія I Fly перевозить солдатів на передову, а вантажна "Волга-Днепр" надає послуги для ЗС РФ. Водночас під санкціями перебувають і аеропорти, які забезпечують військові операції.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

"Скасування санкцій у сфері авіації зніме ключове обмеження з повсякденного життя росіян, що дозволить Путіну зменшити тиск з боку населення. Це буде не крок до миру, а крок до зміцнення війни", — застерігає Єрмак.

За його словами, дипломатичний пріоритет Москви - зняття санкцій - лише доводить їхню ефективність.

"Небо має залишатися закритим для російських перевізників доти, доки триває незаконна агресія. Послаблення санкцій означатиме посилення військової логістики та нові загрози для України", - підсумував Андрій Єрмак.

Триденне "перемир’я": що варто знати

Анонсоване Путіним триденне "перемир’я" під час святкувань 9 травня має пропагандистський характер. Воно є спробою Росії показати свою нібито відкритість до переговорів, обмежити Україну в можливості здійснювати далекобійні удари і при цьому зберегти свої позиції на фронті. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.

Як пише видання The Atlantic, угода, яка формується, є односторонньою на користь диктатора Володимира Путіна, при цьому адміністрації Дональда Трампа доводиться "вигадувати" поступки Росії.

"Сам Трамп назвав поступкою те, що Путін (у теорії) погодився не захоплювати всю Україну - чого він у поточній ситуації все одно не може зробити. Перш за все, це показує, що Трамп не такий великий парламентер, яким сам себе вважає", - зазначають журналісти.

Також варто зазначити, що президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна наполягає на необхідності чітких дій для завершення війни. Як підкреслив глава держави, першим кроком до цього має стати безумовне і повне припинення вогню.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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