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"Парад під питанням": у РФ закотили істерику після гучної заяви Зеленського

Олексій Тесля
30 квітня 2025, 09:18
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Марія Захарова істерично відреагувала на заяву Володимира Зеленського.
'Парад під питанням': у РФ закотили істерику після гучної заяви Зеленського
Марія Захарова закотила істерику після заяви Володимира Зеленського / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот

Головне:

  • У РФ переживають через парад, заявив Зеленський
  • Захарова влаштувала істерику після заяви Зеленського
  • Бити по Москві потрібно не тільки під час параду, вважає Попович

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна наполягає на необхідності чітких дій для завершення війни.

Як підкреслив глава держави, першим кроком до цього має стати безумовне і повне припинення вогню.

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"Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що в них парад під питанням, і правильно переживають. Але мають переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну", - додав він.

Водночас про те, що в країні-агресорі РФ серйозно переймаються з приводу запланованого в Москві параду 9 травня, також пише голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він звернув увагу на те, що армія РФ запускає ударні безпілотники по Україні не тільки вночі, але навіть удень.

"А парад Путіна все ближче, за який він так боїться. Краще б повністю припинив вогонь", - написав Коваленко.

Реакція РФ

Представник МЗС РФ Марія Захарова істерично відреагувала на заяву Зеленського. При цьому в її запаленому мозку слова президента України нібито є "прямим доказом терористичної політики Києва".

Вона також безпідставно звинуватила керівництво України в "підриві мирних ініціатив". Її маячні заяви цитують російські пропагандисти.

"Про які "перемир'я" з боку київського режиму можна говорити, коли Банкова буквально в прямому ефірі планує теракти" - б'ється в істериці Захарова.

Що кажуть експерти

Як зауважив військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Київ24", удари по Москві мають бути не лише під час параду, однак під час "урочистостей" Кремля українські дрони туди навряд чи прилетять.

"З приводу необхідності запустити дрони по Красній площі? Думаю, що це варто робити не тільки під час параду. Але під час параду там будуть певні іноземні лідери. Серед яких є рукопожатні, зокрема, президенти Казахстану, Азербайджану", - наголосив експерт.

Водночас аналітик вважає - у Москві хочуть, щоб було тихо на 9 травня для проведення параду, але це вигідно і для окупаційних військ. Приміром, "Великоднє перемир'я", яке тривало 30 годин, завдало багато проблем Силам оборони України.

"Ворог захопив сірі зони, розчистив мінні загородження, десь перегрупувався, десь підтягнув боєприпаси, підкріплення, артилерію і дронщиків. І вже з нових позицій, які не обстрілювалися нашими бійцями до перемир'я, почали наступальні дії", - додав Попович.

Раніше повідомлялося про те, що Україна готує альтернативу параду Путіна в Москві. Президент України Володимир Зеленський запросив європейських лідерів відвідати Київ 9 травня як символ дипломатичної єдності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що один із лідерів ЄС погодився поїхати на парад до Путіна 9 травня. Прем'єр-міністр Словаччини заявив про намір поїхати на парад до Москви.

Як повідомляв Главред, раніше "Парад Перемоги" в Москві закінчився скандалом. І за чисельністю військової техніки він поставив антирекорд в історії країни-агресора Росії.

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Хто такий Денис Попович?

Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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Володимир Зеленський Марія Захарова парад перемоги в Москві війна Росії та України
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