У Путіна заявили, що 'перемир'ям' розпочали 'прямі переговори' з Україною

Лавров звинувати Україну в "провокаціях" і відкидає тривале припинення вогню.

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Лавров видав "перемир'я" Путіна за початок діалогу з Україною / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Що сказав Лавров:

Пропозиція Путіна про триденне "перемир’я" — це нібито початок прямих переговорів з Україною

РФ відкидає 30-денне припинення вогню, бо воно "допоможе Києву зміцнитись"

Росія не бачить можливості "чесного моніторингу" тривалого перемир’я

Пропозиція лідера РФ Володимира Путіна щодо "перемир’я" до 9 травня — це нібито "початок прямих переговорів з Києвом". Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, коментуючи заклик України встановити припинення вогню на 30 днів, замість короткотермінової ініціативи Кремля.

За його словами, пропозиція Путіна про триденне перемир'я — це і є "початок прямих переговорів з Україною без попередніх умов". При цьому 30-денне припинення вогню Кремль відкидає, оскільки це нібито дозволить "київському режиму" зміцнитись.

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Також Лавров сказав, що Росія не бачить можливості для "чесного моніторингу тривалого перемир'я на території України".

Водночас глава МЗС країни-агресорки традиційно виправдав небажання РФ встановлювати всеосяжне припинення вогню звинуваченнями на адресу Україну. Цього разу Лаврову примарилися "провокації українського режиму".

Крім цього, він заявив, що найближчим часом міжнародна спільнота побачить "конкретні підтвердження" існування "спільних інтересів" між Росією та США. За словами Лаврова, Москва і Вашингтон "продовжують контакти" і "намагаються досягти балансу інтересів".

Дивіться відео заяви Лаврова:

Лавров зробив заяву про переговори з Україною / Фото: скріншот

"Перемир'я" до 9 травня - головне

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив про тимчасове "перемир’я" з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня у зв'язку з відзначенням "Дня перемоги". За його указом, російські війська мають призупинити бойові дії на цей період.

Президент США Дональд Трамп виступає за повне припинення війни, а не лише тимчасове, як це запропонував Путін. Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що Трамп розчарований як Путіним, так і Володимиром Зеленським і хоче аби вони розпочали прямий діалог.

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, назвав пропозицію Путіна маніпуляцією, що має на меті забезпечити тишу під час параду у РФ. Зеленський наголосив, що для України важливе збереження життів, а не паради, і виступив за безумовне 30-денне перемир’я.

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Хто такий Сергій Лавров? Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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