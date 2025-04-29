Підступний план Путіна: розвідка Британії розкрила справжню мету 'перемир'я'

За даними Міноборони Британії, це перемир’я є тактичним ходом, подібним до 30-годинного припинення вогню на Великдень.

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Британія назвала справжню ціль "перемир'я" РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, 48 окрема артилерійська бригада

Коротко:

Триденним перемир’ям РФ намагається показати свою "відкритість" до переговорів

Водночас Кремль хоче обмежити Україну у здійсненні далекобійних ударів і зберегти свої позиції на фронті

Анонсоване Путіним триденне "перемир’я" під час святкувань 9 травня має пропагандистський характер. Воно є спробою Росії показати свою нібито відкритість до переговорів, обмежити Україну в можливості здійснювати далекобійні удари і при цьому зберегти свої позиції на фронті. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.

За оцінкою британської розвідки, анонсоване Путіним перемир’я з 8 по 10 травня до "Дня перемоги", є продовженням попередніх тактичних ходів Кремля. Аналогічну ініціативу Путін висунув на Великдень. Нове перемир'я має кілька цілей.

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"Як і з одностороннім 30-годинним припиненням вогню від Путіна на Великдень, ця заява майже точно має на меті продемонструвати конструктивний підхід (Росії - Главред) у триваючих перемовинах, при цьому без значної "ціни" для позицій Росії на полі бою", - зазначили у розвідці Британії.

Також у британському Міноборони припускають, що Путін може намагатися зменшити ймовірність далекобійних ударів з боку України по території Росії під час святкових днів. Це підтверджується тим, що в останні роки в багатьох російських містах, зокрема поруч з кордоном з Україною, скасовували урочистості з нагоди 9 травня, через побоювання можливих атак.

"Перемир’я" до 9 травня – новини за темою

Нагадаємо, російський лідер Володимир Путін оголосив про триденне так зване "перемир’я" з 8 по 11 травня з нагоди святкування Дня перемоги. Згідно з його наказом, російські війська мають припинити бойові дії на ці дати.

У США цю ініціативу розкритикували. Президент Дональд Трамп вважає, що потрібно добиватися повного і тривалого припинення війни, а не короткотермінових пауз. За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, Трамп розчарований діями як Путіна, так і Зеленського, і закликає обох до негайного діалогу.

У відповідь на пропозицію Кремля президент України Володимир Зеленський заявив, що триденне перемир’я — це спроба Росії забезпечити тишу для проведення параду 9 травня. Він підкреслив, що Україна цінує людські життя, а не символічні дати, і запропонував запровадити справжнє, безумовне 30-денне припинення вогню.

Як повідомляв Главред, спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог назвав ідею Путіна абсурдною. За його словами, припинення вогню має тривати щонайменше 30 днів і охоплювати всі сфери – суходіл, повітря, море та інфраструктуру.

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Що таке оборонна розвідка Британії? Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил. У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

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