"Переживаю за життя своє і батька": постраждалий від побоїв у ТЦК розказав нові деталі

Чоловіку, якого побили співробітники ТЦК та СП, досі не віддали паспорт і мобільний телефон.

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Чоловіка побили у Львівському ТЦК та СП / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Львівській області в Самборі співробітники ТЦК та СП незаконно затримали чоловіків і били їх, погрожували пістолетом. Тепер один з чоловіків боїться за своє життя та життя свого батька. Відео з таким зізнанням він опублікував у Мережі.

Виявилось, що після оприлюднення скандального відео про те, що чоловіка до крові побили у військкоматі, його відпустили. Після цього він жив у машині і лише нещодавно його запросили на базу відпочинку.

Чоловік зізнався, що залишився у Старому Самборі. Однак йому досі не віддали мобільний телефон та паспорт. Постраждалого визволили з приміщення ТЦК після того, як туди приїхали співробітники ДБР та швидка.

відео дня

"Мені довелося виставити це відео, людей попросив. Без цього відео ми розуміли, що я звідти не вийду і ті люди, які знімали. Я їх попередив, що втратять і телефон, і все. Шість-сім днів я там пробув. Досі немає ні телефону, ні паспорта у мене – не віддають ... Переживаю, звичайно, за життя і батька, і себе. Є деякі нюанси", - сказав він.

Знущання над чоловіками в ТЦК на Львівщині

Нещодавно стало відомо про те, що співробітник ТЦК на Львівщині до крові побив чоловіка та погрожував йому пістолетом. Виявилось, що постраждалий намагався незаконно виїхати до Польщі, але ухилянта спіймали та відвезли до військкомату у Самборі.

Люди, яких утримували з побитим чоловіком, зняли на відео момент катування. На відео було чути, як чоловік у формі погрожує ухилянту, що його закопають.

Правоохоронці розпочали розслідування та дізнались про те, що одного з чоловіків 10 днів незаконно тримали у військкоматі. Інший постраждалий пробув там 7 днів.

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