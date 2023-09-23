УкрРус
  1. Головна
  3. Україна

"Переживаю за життя своє і батька": постраждалий від побоїв у ТЦК розказав нові деталі

Ангеліна Підвисоцька
23 вересня 2023, 16:35 оновлено 23 вересня, 16:35
Чоловіку, якого побили співробітники ТЦК та СП, досі не віддали паспорт і мобільний телефон.
избиение мужчин в ТЦК
Чоловіка побили у Львівському ТЦК та СП / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Львівській області в Самборі співробітники ТЦК та СП незаконно затримали чоловіків і били їх, погрожували пістолетом. Тепер один з чоловіків боїться за своє життя та життя свого батька. Відео з таким зізнанням він опублікував у Мережі.

Виявилось, що після оприлюднення скандального відео про те, що чоловіка до крові побили у військкоматі, його відпустили. Після цього він жив у машині і лише нещодавно його запросили на базу відпочинку.

Чоловік зізнався, що залишився у Старому Самборі. Однак йому досі не віддали мобільний телефон та паспорт. Постраждалого визволили з приміщення ТЦК після того, як туди приїхали співробітники ДБР та швидка.

відео дня

"Мені довелося виставити це відео, людей попросив. Без цього відео ми розуміли, що я звідти не вийду і ті люди, які знімали. Я їх попередив, що втратять і телефон, і все. Шість-сім днів я там пробув. Досі немає ні телефону, ні паспорта у мене – не віддають ... Переживаю, звичайно, за життя і батька, і себе. Є деякі нюанси", - сказав він.

Знущання над чоловіками в ТЦК на Львівщині

Нещодавно стало відомо про те, що співробітник ТЦК на Львівщині до крові побив чоловіка та погрожував йому пістолетом. Виявилось, що постраждалий намагався незаконно виїхати до Польщі, але ухилянта спіймали та відвезли до військкомату у Самборі.

Люди, яких утримували з побитим чоловіком, зняли на відео момент катування. На відео було чути, як чоловік у формі погрожує ухилянту, що його закопають.

Правоохоронці розпочали розслідування та дізнались про те, що одного з чоловіків 10 днів незаконно тримали у військкоматі. Інший постраждалий пробув там 7 днів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
військкомати Львівська область Самбор
Реклама

Головне за день

У Байдена вирішили дати Україні ATACMS, ракети надійдуть найближчим часом - FT

У Байдена вирішили дати Україні ATACMS, ракети надійдуть найближчим часом - FT

15:19 Світ
"Путін засмутиться": Буданов анонсував нові удари по Кримському мосту

"Путін засмутиться": Буданов анонсував нові удари по Кримському мосту

15:05 Україна
Британія та РФ півтора року ведуть таємні переговори: у Sky News з'ясували деталі

Британія та РФ півтора року ведуть таємні переговори: у Sky News з'ясували деталі

13:46 Світ
Всі головні новини

Останні новини

16:35

"Переживаю за життя своє і батька": постраждалий від побоїв у ТЦК розказав нові деталі

16:12

"Вагнерівці" повернулись на фронт: Тарнавський розкрив подробиці

15:57

Куди подіти опалі яблука: кілька рішень для вашої ділянки

15:19

У Байдена вирішили дати Україні ATACMS, ракети надійдуть найближчим часом - FT

15:08

Любовний гороскоп на тиждень 25 вересня - 1 жовтня: Раку - зустріч, Терезам - новини

Польща темою України відволікає увагу від своїх проблем, скандал затихне після виборів - БогдановПольща темою України відволікає увагу від своїх проблем, скандал затихне після виборів - Богданов
15:05

"Путін засмутиться": Буданов анонсував нові удари по Кримському мосту

14:57

Що потрібно зробити 25 вересня, щоб залучити щастя: прикмети і заборони дня

14:49

Дівчина витратила майже 600 000$ на уколи краси і зробила найбільші губи Великобританії

14:46

В українців мозок у небезпеці: лікар назвала потужну зброю проти Альцгеймера

Реклама
14:21

Росія може готувати провокації біля кордонів Харківщини та Сумщини - ЗСУ

13:57

У вас високий IQ, якщо знайдете 3 хитрі відмінності між кошиками редьки всього за 9 секунд

13:46

Британія та РФ півтора року ведуть таємні переговори: у Sky News з'ясували деталі

13:46

Катер РФ підірвали разом з окупантами: ЗСУ потопили ще одне вороже судноВідео

13:19

Гороскоп Таро на тиждень 25 вересня - 1 жовтня: кому труднощі, а кому прибуток

13:15

Як українською сказати "бегущая строка": відповідь від Авраменка вас сильно здивує

12:55

Буданов розповів, як Україні краще використовувати танки Abrams на полі бою

12:55

Зеленський жорстко відповів "нейтральним посередникам": ти допомагаєш Україні чи РФ

12:51

В Угорщині станцювали під дудку Путіна: глава МЗС передав Заходу "послання" Лаврова

12:26

Відправив на аборт, розпускав руки: "Валюха" зі "Сватів" розповіла, як її принижував чоловік

12:00

Іменини 24 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

Реклама
12:00

Зеленський про вибори-2024: "Суспільство не готове це підтримувати"Відео

11:53

Оборона РФ прорвана: український генерал розкрив напрямок головного удару ЗСУ

11:48

ФСБ перевіряє "структуру Путіна" на причетність до заколоту Пригожина - ISW

11:03

Математична задача для знавців, яка спантеличує: знайдіть правильну відповідь

10:47

Гороскоп на завтра 24 вересня 2023: Козерогу - втрата грошей, Овну - пристрасть

10:45

РФ збирає ракети: українцям назвали терміни та цілі нових масованих ударів

10:02

Дніпропетровщину атакували "Шахеди": пошкоджено об'єкт критичної інфраструктуриФото

09:23

Яке свято завтра 24 вересня: день у світовій та українській історії, церкви

09:20

У Севастополі прогриміли нові вибухи, в місті падають уламки ракет

08:58

"Крабова пастка": у ССО розповіли про точний удар по штабу Чорноморського флоту РФ

08:37

Буданов назвав несподівану кількість втрат України у війні з Росією

08:22

Атака на штаб ЧФ РФ у Севастополі: серйозно поранено двох російських генералів - Буданов

08:20

Прямо як з одеського "Привозу": рецепт квашених баклажанів на зиму від Тетяни Литвинової

07:42

Росія вдарила ракетами "Онікс" по Одеській області: що відомо

06:38

В ситуації з Польщею всім потрібно заспокоїтисьПогляд

06:21

В чому ключова відмінність наших цілей із США щодо війни в Україні

05:30

Як повернути білий колір килиму: давно забутий, але найефективніший спосіб

04:50

Ракети підірвали штаб ЧФ у Севастополі: з'явилася несподівана версія удару

04:10

Загарбники аж тікають з окопів: боєць ЗСУ назвав супер-зброю, яка нищить росіян

03:40

"Заморожування неможливе": Богданов назвав ключовий фактор для завершення війниВідео

Реклама
03:05

Експерт спрогнозував, яких супротивників підберуть Путіну на виборах

02:39

Де найкраще зберігати яйця: фермер нарешті вирішив давню суперечку кухарів

02:02

Золото під ногами: як обізнані люди використовують каштани

01:27

Експерт оцінив, наскільки реальні загрози Польщі зменшити підтримку УкраїниВідео

00:10

"Більше ніколи не ображайте поляків": Моравецький "наїхав" на Зеленського

22 вересня, п'ятниця
23:54

Режисер-путініст "тане на очах": Бондарчук здивував страшно худим виглядом

23:27

Росіяни наступали на чотирьох напрямках: ЗСУ потужно відбили атаку

23:07

Буданов відреагував на вибухи в Криму "натяком" на контрнаступ

23:04

"Ворогу гаряче": удари по Криму важливі для успіху контрнаступу ЗСУ - Тарнавський

22:10

Кремль хоче дискредитувати Зеленського: на Банковій розкрили подробиці

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти