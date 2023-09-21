Все у вогні: РФ вдарила гіперзвуковими ракетами "Оніксами" по Одеській області

Російські окупанти увечері 21 вересня атакували Одеську область надзвуковими ракетами. Росіяни застосували протикорабельні ракети "Онікс". Про це повідомляє глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
Ворог вдарив ракетами по одному з населених пунктів Білгород-Дністровського району.
"На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру", – написав Кіпер.
Він додав, що після "прильоту" одразу розпочалась пожежа, але рятувальники змогли її швидко ліквідувати.
За даними Кіпера, внаслідок атаки постраждалих серед цивільних немає.
Слід зазначити, що раніше у Повітряних силах України підтверджували пуски ракет "Онікс". Також там зазначали, що окупанти націлили ракети на Затоку в Одеській області.
Ракетний удар РФ по Україні
Раніше повідомлялося про ракетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи. У столиці було чутно як мінімум чотири вибухи, в Харкові - шість. У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-річну дівчину і 9-річну дитину (дівчинку) з будинку, який розташований поруч з інфраструктурним об'єктом, куди впали уламки російської ракети.
Під час масованої ракетної атаки була атакована також Рівненська область. Ракети потрапили в цивільну та енергетичну інфраструктуру. Була частково зруйнована СТО і пошкоджені автомобілі, які були там.
Приблизно о 5:50 російські військові атакували Харків ракетами. Зафіксовано влучення шести ворожих ракет типу С-300 у Слобідському районі міста. Травми отримали три людини.
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