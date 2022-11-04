Радник Байдена несподівано прибув до Києва: Салліван обговорив із Зеленським потреби армії

Радник Байден Салліван несподівано прибув до Києва і обговорив важливі питання із Зеленським / Фото Reuters

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван приїхав до Києва. Його візит був незапланованим. Про це повідомляє Bloomberg.

Під час свого візиту Салліван поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

У ЗМІ повідомляють, що Салліван передав Зеленському всю інформацію, пов'язану з новим пакетом військової допомоги, яку США передають Україні.

Салліван прибув в Україну / Офіс президента

В Офісі президента підтвердили візит Саллівана. Там зазначили, що приїзд радника Байдена є важливим сигналом підтримки України з боку США.

"Я знаю, як Ви особисто, президент Байден і ваша команда глибоко знаєте все, що відбувається. Ми хочемо ще раз подякувати американському народу, Президенту Байдену та його адміністрації, Конгресу, обом партіям за велику допомогу та підтримку. Без цього було б неможливо для нас протягом восьми місяців не тільки захищати нашу країну, а й рухатися вперед, звільняти наші території", - сказав Андрій Єрмак.

Сторони обговорили ситуацію на фронті, потреби української армії, а також засоби, які необхідні для захисту повітряного простору. Також обговорювалося зернове питання.

Західна допомога для ВСУ

Нагадаємо, 4 листопада стало відомо про те, що США нададуть Україні новий пакет допомоги на 400 млн доларів. Він буде включати в себе танки, бронетехніку, дрони, катери і ППО.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Тим часом ЗМІ повідомили, що на військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів. Smartshooter заробила на легких літаках і безпілотниках.

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