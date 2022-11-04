Танки з БТР, бронекатери і дрони: Пентагон оголосив про нове постачання для ЗСУ

Новий пакет військової допомоги США Україні включає бронетехніку, катери і дрони, заявили в Пентагоні.
В Сполучених Штатах Америки заявили про новий пакет військової допомоги для України на 400 млн доларів, яка допоможе відбити військову агресію РФ.
Новий пакет військової допомоги США Україні включає бронетехніку, катери й дрони, заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
Нова партія військової допомоги США для України:
- 45 відремонтованих танків Т-72;
- ППО Hawk;
- 250 БТР M1117;
- 40 бронекатерів;
- 1,1 тис. дронів Phoenix Ghost.
Зазначається, що це чеські танки. США і Нідерланди домовилися відремонтувати 90 танків. При цьому ремонт половини з них покриють США.
Західна допомога для ВСУ
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков раніше розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.
Тим часом ЗМІ повідомили, що на військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів. Smartshooter заробила на легких літаках і безпілотниках.
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