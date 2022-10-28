"Якщо не має намірів, чому досі про це говорить?": Байден не відкидає можливості застосування РФ "ядерки"

Байден не відкидає можливості застосування РФ "ядерки"/ Reuters, сайт Кремля

Президент США Джо Байден не відкидає варіанту застосування країною-агресоркою Росією ядерної зброї проти України.

Про це він сказав у відповідь на запитання журналіста NewsNation. Журналіст поцікавився думкою американського президента про заяву російського диктатора Володимира Путіна, що нібито РФ не застосовуватиме ядерну зброю, бо в цьому немає "ні політичного, ні військового сенсу".

Працівник медіа запитав у Байдена, ви вірить він у те, що Путін каже правду і не використовуватиме таку зброю.

У відповідь Байден звернув увагу на те, що постійні згадки російським президентом про можливість застосування такої зброї повинні мати якусь причину.

"Якщо в нього (Путіна – ред.) немає намірів, то чому він продовжує говорити про це? Чому він говорить про застосування тактичної ядерної зброї? У нього дуже небезпечний підхід до ситуації", – сказав Байден.

Також президент США додав, що Путін "міг би з усім цим покінчити і піти з України".

Загроза ядерного удару з боку РФ

Російський диктатор Володимир Путін останнім часом двічі висловлював погрози застосувати ядерну зброю. Зокрема, він зробив подібну заяву 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня у своїй промові після підписання "документів" про анексію територій України.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував погрози Путіна застосувати ядерну зброю. Він не вірить, що міжнародне співтовариство дозволить господареві Кремля застосувати ядерну зброю, але не виключив ризиків.

27 жовтня Путін заявив, що Росії не потрібен ядерний удар по Україні, в цьому немає ні політичного, ні військового сенсу. При цьому він зазначив, що провокації з ядерною зброєю, нагнітання про можливість застосування ядерної зброї Росією переслідує певну мету.

Після цього глава Пентагону Ллойд Остін публічно звернувся до керівництва країни-агресорки РФ і попередив, що у разі використання Росією ядерної зброї проти України буде потужна відповідь з боку міжнародної спільноти.

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