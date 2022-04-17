У РФ не дорахувалися половини екіпажу крейсера Москва: з'явилося несподіване розслідування

Ракетний крейсер Москва / Фото Вікіпедія

У Міноборони РФ офіційно підтвердили брак як мінімум половини екіпажу крейсера Москва, який затонув після атаки ЗСУ.

Як пише аналітик InformNapalm Антон Павлушко, на відео, яке опублікували ЗМІ Росії, не вистачає 250 членів екіпажу.

Він зазначає, що на опублікованому відео з Севастополя видно максимум половину всієї команди крейсера.

"А де інші? По-перше, де було зроблено відео? Місто Севастополь згадане, далі плац з будинками в зелено-білу смужку + бюсти військових в ряд пофарбовані з золотий колір. Де це? За цими ознаками легко знайти це місце - мова йде про плац 810-ї окремої бригади морської піхоти МО РФ, в/ч 13140", - зазначив автор матеріалу.

Він пояснив, що на відео – локація Гагарінського району Севастополя, вулиця Козача.

/ Скріншот

"Бачимо плац, розділений на намальовані коробки. Звідки ведеться зйомка? На одному з відео видно будинок з утепленим останнім поверхом - утеплення біле, сам будинок жовтий. Там тільки один такий вид з плацу на Козачу вулицю 6, 4-й під'їзд. На відео видно, що офіцери в кашкетах стоять спочатку на рівні 8-9-го вікна першої будівлі. Це десь після 1-2 вікна після стенду з плакатами. Далі на відстані метр починається коробка з матросами — вони в пілотках. Весь лад розтягнувся на 3 намальовані на плацу коробки + 2 відстані між ними. Або просто рахувати по вікнах на будівлі. Виходить десь 65-70 метрів. Візьмемо відразу 70 метрів - матросом більше, матросом менше. Ширина людини (40-45 см) + одяг (+5 см) + відстань (+5/10 см). Виходить десь 50-60 см. Візьмемо в середньому 55 см. Отже, в одній шерензі стоять 70/0,55 = приблизно 127 чоловік. Вони стоять у дві шеренги - приблизно 127*2 = 254 солдата і офіцера з підбитого крейсера "Москва", присутніх на зустріч з головкомом ВМС РФ. Це я ще дуже оптимістично порахував і спеціально взяв такі показники, щоб ніхто не скаржився, щоб я їм десь не додав", - пише він.

/ Скріншот

"Виходимо з того, що на відео дійсно команда з крейсера "Москва", а не якісь актори. Але повна команда крейсера — у надводному стані - 510 членів команди. Це малі характеристики. Нехтуємо новинами про якісь там десантах і Ко. Отже, кудись поділися ще 250 членів команди. Чому їх не було на плацу? Частина "зниклих" 250 може бути в госпіталях. Були чутки чи то про 14 поранених, чи то про 14 швидких, які забирали поранених. Але вже зрозуміло, що мова йде про сотні загиблих російських моряків з крейсера "Москва", - додав Павлушко.

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На російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун.

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