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Скоро оголосять Путіна володарем Галактики: Подоляк розніс вигадку РФ про "прохання Байдена"

2 грудня 2022, 12:37

Пропагандисти вигадують, але світ працює за іншими принципами – нічого про Україну і без України, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк, Путін
Російська пропаганда створює навколо штучний Всесвіт - Подоляк / Колаж Офіс президента, Кремль

Російські пропагандисти вигадали новину про те, що нібито "США готові просити Путіна про перемовини". Переписали цитату і сидять радіють. Незабаром оголосять Путина "Володарем Галактики - як Кім Чен Ина". Однак світ живе за іншими правилами, згідно з якими без України перемовин бути не може. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що пропагандисти РФ перекрутили слова Байдена щодо його нібито "готовності до перемовин з Путіним". Вони подали це так, нібито Штати просять діалогу з агресором Росією.

Однак ніяких перемовин щодо України без узгодження з Києвом бути не може.

"США готові просити Путіна про перемовини". RU-пропаганда і надалі створює навколо РФ штучний всесвіт: переписали цитату, вигадали новину і радіють. На черзі оголошення президента Росії володарем Галактики - як Кім Чен Іна. Світ працює за іншими принципами: нічого про Україну без України", - підкреслив Михайло Подоляк.

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський чітко казав, що Україна не вірить у реальне прагнення Росії до перемовин. Тому Київ і надалі звільнятиме окуповані російськими військами українські землі військовим шляхом.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що контрнаступ ЗСУ продовжиться і взимку.

Україна не може взяти паузу, оскільки тоді Захід може втомитися від війни, а Росія почне просувати тези про "діалог" на своїх умовах.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що перемовин Росії з Україною бути не може, тому що Київ, мовляв, "не хоче говорити з Москвою".

Про те, що Москва прикривається уявним діалогом, щоб згодом продовжити окупацію української держави, він не сказав.

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Інші новини:

Володимир Путін Михайло Подоляк війна Росії та України
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