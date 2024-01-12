2,5 млрд фунтів допомоги для України: Британський прем'єр Сунак приїхав до Києва

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак 12 січня прибув до Києва. В ході візиту він, зокрема, оголосить про надання Україні 2,5 млрд фунтів військової підтримки.

https://glavred.net/politics/2-5-mlrd-funtov-pomoshchi-dlya-ukrainy-britanskiy-premer-sunak-priehal-v-kiev-10532705.html Посилання скопійоване

У плану у Ріші Сунака підписання угоди з Володимиром Зеленським як з президентом України / колаж Главред, фото Твіттер і УНІАН

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак прибув до Києва вдень у п'ятницю, 12 січня - разом з міністром оборони Грантом Шаппсом і заступником начальника штабу оборони Гвіном Дженкінсом. Про своє прибуття він написав у соцмережі Х (колишній Twitter).

"Я в Україні, щоб передати просте повідомлення. Наша підтримка не може і не розслабиться. Всім українцям Британія з вами – скільки завгодно", - написав Сунак.

Очікується, що під час візиту до Києва Сунак і президент Зеленський підпишуть історичну угоду між Великою Британією та Україною про співробітництво безпеки. Країни G7 (Великої сімки) погодилися надати Україні двосторонні гарантії безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі минулого року.

відео дня

Також очікується, що Сунак зустрінеться з українськими рятувальниками, які відпрацювали на місцях наслідків російських авіаударів. Є також інформація, що британський прем'єр оголосить про надання 18 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу і зміцнення енергетичної інфраструктури України.

За деякими іншими даними, Сунак також оголосить про новий значущий пакет підтримки України в розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів. При цьому щонайменше 200 млн з них будуть витрачені на швидку закупівлю і виробництво безпілотників для України, включаючи розвідувальні, ударні і морські безпілотники. Це буде найбільша поставка дронів в Україну з будь-якої країни. Більшість безпілотників будуть виготовлені у Великобританії.

Допомога від Великобританії Україні

Як повідомила британська газета The Times, Великобританія поставила Україні новітні багатоцільові керовані ракети Martlet, які призначені для знищення безпілотників. Але офіційних підтверджень передачі Україні ракет Martlet поки немає.

До того полковник армії Великобританії у відставці Глен Грант заявив, що Росія готується до затяжної війни проти України на термін від 2-3 до 10-15 років. Москва "сподівається" на те, що західний світ рано чи пізно припинить підтримувати Київ і нібито відбудеться"корейський сценарій".

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон заявив, що якщо не зупинити главу Кремля Володимира Путіна в Україні, він повернеться за добавкою. Умиротворення диктаторів веде до руйнування інтересів Лондона. На політику надії немає, безглуздо сподіватися на повернення світу в колишній стан.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.