Шокований Путін зізнався, що його обдурили, розповідаючи про слабкість українців-NYT

Путін цинічно заявив, що РФ не здасться навіть незважаючи на великі втрати в російській армії.

Путін був здивований, побачивши силу укратинців / Колаж фото сайт Кремль, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін перед початком повномасштабної війни робив ставки на те, що українці слабкі, але виявилося, що все навпаки. Путін був ошелешений, коли дізнався, що українці виявилися міцнішими, ніж йому говорили. Про це він зізнався під час зустрічі з прем'єрміністром Ізраїлю, повідомляє The New York Times.

Тоді Путін цинічно заявив, що Росія не здасться навіть якщо на фронті загине багато бійців армії РФ.

"Це, мабуть, буде набагато складніше, ніж ми думали. Але війна на їхній території, а не на нашій. Ми велика країна, і ми маємо терпіння ... Скільки б не було вбито або поранено російських солдат на полі бою, Росія не здасться", - сказав Путін.

Те, що російський диктатор готовий жертвувати незліченними життями скільки завгодно, говорять і люди, які особисто знають Путіна.

Один з членів НАТО стверджує, що "директор" Росії готовий змиритися зі смертю або пораненням 300 тисяч російських солдатів.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що російський диктатор Володимир Путін поки що не хоче вести серйозні переговори з Україною щодо завершення війни. Кремль не налаштований на серйозний діалог з Україною, натомість окупанти затягують війну і воюють на виснаження.

Нагадаємо, видання Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що російського диктатора Володимира Путіна попереджали про катастрофічні наслідки для Росії загалом та її економіки зокрема у разі повномасштабного вторгнення в Україну за місяць до нього.

Інші новини: