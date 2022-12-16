glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Може вплинув на обсяги допомоги: Британія перевіряє значення військового внеску в Україну

16 грудня 2022, 23:25
Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак вирішив дати оцінку ходу війни в Україні і визначити значення військового внеску.
Ріші Сунак, війна в Україні
Британія хоче перевірити значення військового внеску в Україну / Колаж фото з соцмереж, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Британія проведе аудит, під час якого дасть оцінку ходу війни в Україні, а також значення військового внеску Великобританії. З такою ініціативою виступив прем'єрміністр Ріші Сунак, повідомляє BBC.

Цей запит у деяких високопоставлених осіб викликав тривогу. Все через те, що поставки зброї в Україну можуть виявитися вирішальними під час зимових бойових дій.

Ріші Сунак хоче оцінити, що Британія надала Україні, а що "отримала натомість".

"Війни не виграються на дашбордах. Війни виграються на інстинктах. На початку війни Борис Джонсон сів і сказав:"Давайте просто зробимо це". Так що Ріші потрібно направити свого внутрішнього Бориса на зовнішню політику і ні на що інше", - йдеться в повідомленні.

Видання стверджує, що президент України Володимир Зеленський просить Сунака посилити військову підтримку.

"Президент Зеленський відчув, що відбувається. Він розмовляв з Ріші. Він намагався надихнути його, кажучи, що Великобританія - великі визволителі, великі бійці. Ви нам потрібні", - каже джерело.

Військова допомога Україні

У США погодили оборонний бюджет на 2023 рік у розмірі 858 млрд доларів. З них 800 млн доларів виділили на військову допомогу Україні.

Як йдеться в заяві на сайті Комітету Палати представників у справах збройних сил, обидві палати Конгресу США схвалили проект.

Раніше Міноборони США укладе контракт на $1,2 млрд з компанією Raytheon Technologies Co на шість національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS), які будуть поставлені Україні. Всього Пентагон схвалив відправку восьми таких систем української армії.

Інші новини:

війна в Україні Британия військова допомога вторгнення Росії Ріші Сунак
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:10

У США поставили РФ на місце через ниття про поставки ЗРК Patriot Україні

16 грудня, п'ятниця
23:29

Микола II: Волочкова показала свого нареченого

23:25

Може вплинув на обсяги допомоги: Британія перевіряє значення військового внеску в УкраїнуВідео

23:10

"Готуються до великого штурму": британський генерал пояснив, навіщо росіяни "кошмарять" УкраїнуВідео

22:49

Жадан пристрасно зацілував Христину Соловей

Реклама
22:38

Леся Нікітюк визвірилася на підписниць

22:31

"Ви все почуєте": Байден натякнув на новини про постачання Україні ППО PatriotВідео

22:26

Святковий спецвипуск до Дня Святого Миколая: ведучі "Сніданку з 1+1" вирушать з подарунками до лікарні Львова, аби здійснювати мрії маленьких українців

22:20

Міхалков потрапив під санкції ЄС і тепер не побачить свою віллу в Італії

22:00

"Путін планує тривалу війну": Столтенберг заявив, що Росія готується до нових наступівВідео

21:46

"Прямо з-під конвеєра": у ЗСУ розповіли, якими ракетами РФ обстріляла УкраїнуВідео

21:21

"Це порятунок життів": Зеленський твердо звернувся до Заходу з проханням про допомогу

21:15

Гороскоп на завтра 17 грудня 2022: Козерогам - відпочинок, Дівам - апатія, а Тельцям - стреси

20:45

Третина киян вже мають тепло та воду, решті повернуть до ранку - КличкоВідео

20:35

Запаси ракет в РФ не вичерпаються: генерал-лейтенант про те, чого не потрібно чекати припинення атакВідео

20:18

Прикмети на 17 грудня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік бути щасливимВідео

19:58

Російська ракета вбила молоде подружжя у Кривому Розі, їхня дитина – під заваламиВідео

19:25

"Це маленька радянська армія": Касьянов про можливе вторгнення Білорусі в УкраїнуВідео

19:23

Апокаліпсис відкладається: чому Росія не зможе розбити всю енергосистему УкраїниПогляд

19:21

Віталій Портников. Путін продовжує лютуватиВідеоблоги

Реклама
18:37

"Ракети добра": кремлівські поплічники вразили цинізмом щодо масованої атаки на УкраїнуВідео

18:19

США не бачать підготовки наступу РФ на Київ - Білий дімВідео

18:13

Росіяни шукають прийоми і способи, але виходить не дужеПогляд

17:34

"РФ може вдатися до повторних ударів": у Міноборони пояснили підлу стратегію росіянВідео

16:59

Ракетний обстріл України: на відновлення енергосистеми знадобитися більше часу - УкренергоВідео

16:45

Під час атаки на Україну кілька ворожих ракет впали на території РФ: росіяни звинуватили НЛОВідео

16:24

У Британії поставили "золотий" пам'ятник Путіну з головою-"пенісом"Відео

15:59

ЄС запроваджує 9 пакет жорстких санкцій проти РФ: що про нього відомоВідео

15:41

Путіну вже не вистачає грошей: у Держдепі розповіли, як санкції луплять по економіці РФВідео

15:34

Надзвичайна ситуація: Укренерго повідомило про системну аварію в енергосистемі УкраїниВідео

15:30

"Спробують поставити Київ і ЗСУ на коліна, перерізавши усі шляхи": Касьянов пояснив підступний план РФВідео

15:02

ФІФА відмовилася пустити Зеленського виступити з промовою про мир у фіналі ЧС-2022 з футболу - CNN

14:45

Ми збили 86% ракет РФ, окупанти зганьбилися масованою атакою – Арестович про результати роботи ППОВідео

14:30

Що робити і як жити киянам в разі довгого блекауту: детальна інструкція від меріїВідео

14:11

Що означають ці обстріли наших цивільних об'єктівПогляд

14:06

"Сподіваюся, рак": пропагандист Соловйов сильно схуд і змарнів

13:44

"Ви там що, зовсім вже?": Данилко висміяв російських пропагандистів, що анонсує його концерти в РФВідео

13:42

Путін вигнав неугодних Хаматову і Раппопорт з опікунської ради Благодійного фонду

13:19

Масований ракетний удар РФ по Україні: Жданов пояснив логіку окупантівВідео

12:49

Седокова потрусила в'ялим оголеним тілом в Парижі

Реклама
12:48

Пентагон прискорює підписання контрактів на постачання зброї ЗСУ - BloombergВідео

12:40

Ракета влучила у житловий будинок в Кривому Розі: в ОП розповіли про загиблих і постраждалихФото

12:28

Буде потрібно більше трьох тижнів на підготовку: Юрій Касьянов - про загрозу наступу РФ з Білорусі

11:49

Путіна публічно принизили, а він добиває себе пакетом "самовбивчих рішень" – ПіонтковськийВідео

11:42

Вороги випустили по Україні 60 ракет: у Повітряних силах озвучили деталі обстрілуВідео

11:12

Окупанти вдарили ракетою по лікарні в Куп’янську: в ОВА розповіли про наслідки

10:53

У Києві через ракетну атаку ворогів перебої з водою - КличкоВідео

10:10

Військовий експерт розповів, як повертатимуть уми жителів звільнених Криму і ДонбасуВідео

09:52

У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок: з-під завалів дістали дитину, пошуки людей тривають

09:19

Сім жіночих імен, чиї власниці нерозлучні з успіхомВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Новорічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти