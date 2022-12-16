Може вплинув на обсяги допомоги: Британія перевіряє значення військового внеску в Україну

Британія проведе аудит, під час якого дасть оцінку ходу війни в Україні, а також значення військового внеску Великобританії. З такою ініціативою виступив прем'єрміністр Ріші Сунак, повідомляє BBC.
Цей запит у деяких високопоставлених осіб викликав тривогу. Все через те, що поставки зброї в Україну можуть виявитися вирішальними під час зимових бойових дій.
Ріші Сунак хоче оцінити, що Британія надала Україні, а що "отримала натомість".
"Війни не виграються на дашбордах. Війни виграються на інстинктах. На початку війни Борис Джонсон сів і сказав:"Давайте просто зробимо це". Так що Ріші потрібно направити свого внутрішнього Бориса на зовнішню політику і ні на що інше", - йдеться в повідомленні.
Видання стверджує, що президент України Володимир Зеленський просить Сунака посилити військову підтримку.
"Президент Зеленський відчув, що відбувається. Він розмовляв з Ріші. Він намагався надихнути його, кажучи, що Великобританія - великі визволителі, великі бійці. Ви нам потрібні", - каже джерело.
Військова допомога Україні
У США погодили оборонний бюджет на 2023 рік у розмірі 858 млрд доларів. З них 800 млн доларів виділили на військову допомогу Україні.
Як йдеться в заяві на сайті Комітету Палати представників у справах збройних сил, обидві палати Конгресу США схвалили проект.
Раніше Міноборони США укладе контракт на $1,2 млрд з компанією Raytheon Technologies Co на шість національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS), які будуть поставлені Україні. Всього Пентагон схвалив відправку восьми таких систем української армії.
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