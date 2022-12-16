Може вплинув на обсяги допомоги: Британія перевіряє значення військового внеску в Україну

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак вирішив дати оцінку ходу війни в Україні і визначити значення військового внеску.

Британія хоче перевірити значення військового внеску в Україну / Колаж фото з соцмереж, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Британія проведе аудит, під час якого дасть оцінку ходу війни в Україні, а також значення військового внеску Великобританії. З такою ініціативою виступив прем'єрміністр Ріші Сунак, повідомляє BBC.

Цей запит у деяких високопоставлених осіб викликав тривогу. Все через те, що поставки зброї в Україну можуть виявитися вирішальними під час зимових бойових дій.

Ріші Сунак хоче оцінити, що Британія надала Україні, а що "отримала натомість".

"Війни не виграються на дашбордах. Війни виграються на інстинктах. На початку війни Борис Джонсон сів і сказав:"Давайте просто зробимо це". Так що Ріші потрібно направити свого внутрішнього Бориса на зовнішню політику і ні на що інше", - йдеться в повідомленні.

Видання стверджує, що президент України Володимир Зеленський просить Сунака посилити військову підтримку.

"Президент Зеленський відчув, що відбувається. Він розмовляв з Ріші. Він намагався надихнути його, кажучи, що Великобританія - великі визволителі, великі бійці. Ви нам потрібні", - каже джерело.

Військова допомога Україні

У США погодили оборонний бюджет на 2023 рік у розмірі 858 млрд доларів. З них 800 млн доларів виділили на військову допомогу Україні.

Як йдеться в заяві на сайті Комітету Палати представників у справах збройних сил, обидві палати Конгресу США схвалили проект.

Раніше Міноборони США укладе контракт на $1,2 млрд з компанією Raytheon Technologies Co на шість національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS), які будуть поставлені Україні. Всього Пентагон схвалив відправку восьми таких систем української армії.

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