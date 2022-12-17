Путін кусає губи і ковтає слова: фізіогноміст пояснив, що не так з диктатором

Глава Кремля уже не може приховувати своєї невпевненості у ситуації, в якій він опинився. Його видає зміна поведінки.

У Путіна сильно змінилася поведінка від початку повномасштабного вторгнення/ скрін

Російський диктатор Володимир Путін постійно перебуває у стресовому стані. Про це свідчить його поведінка останнім часом. При цьому від початку повномасштабного вторгнення і до цього часу поведінка диктатора разюче змінилася.

Про це розповів практикуючий фізіогноміст і психолог Олександр Іванов в інтерв'ю "НВ". За словами експерта, вираз обличчя Путіна, який диктатор демонструє останнім часом, показує наявність у нього тривоги і стресу.

Експерт порівняв, як Путін поводився на початку повномасштабного вторгнення і як він це робить зараз. За словами Іванова, розпочинаючи велику війну проти України, диктатор РФ демонстрував абсолютну впевненість. Проте в останні місяці він показує, що абсолютно невпевнений у ситуації, в якій опинився.

Перший час після 24 лютого 2022 року Путін говорив твердо, його вимова була жорсткою або суворою. Проте зараз його вимова стала більш м’якою.

Крім цього, російський диктатор почав робити великі паузи між словами "ковтати" слова, не вимовляючи їх чітко.

"Тобто на початку (повномасштабної війни – ред.) у Путіна була абсолютна впевненість, а в останні кілька місяців у нього спостерігається велика невпевненість у своїй ситуації. Наприклад, під час виступу (щодо проголошення анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 30 вересня – ред.) були явно помітні великі паузи між словами, що для Путіна не є стандартним чи нормальним", – зазначає фізіогноміст.

Змінилася також і міміка російського президента. Він став більше дивитися вниз, жувати і прикушувати губи. За словами фізіономіста, це один із найпоширеніших проявів ситуативного стресу.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що російський диктатор Володимир Путін поки що не хоче вести серйозні переговори з Україною щодо завершення війни. Кремль не налаштований на серйозний діалог з Україною, натомість окупанти затягують війну і воюють на виснаження.

Нагадаємо, видання Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що російського диктатора Володимира Путіна попереджали про катастрофічні наслідки для Росії загалом та її економіки зокрема у разі повномасштабного вторгнення в Україну за місяць до нього.

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