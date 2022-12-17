Путіна попереджали про катастрофічні наслідки для РФ за місяць до війни – Financial Times

До нього приїжджали директор "Сбербанку" і голова Центрального банку, які описали диктатору РФ можливу катастрофу в економіці. Але Путін не дослухався.

До Путіна перед повномасштабним вторгненням приїжджали Греф і Набіулліна, щоб розповісти про можливу катастрофу для економіки РФ/ УНІАН

Російського диктатора Володимира Путіна попереджали, що повномасштабне вторгнення в Україну матиме катастрофічні наслідки для Росії загалом та її економіки зокрема.

Відповідну доповідь з прогнозами підготували для диктатора РФ виконавчий директор "Сбербанку" Герман Греф і голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна. Вони приїжджали до Путіна у його резиденцію за місяць до повномасштабної війни. Про це повідомляє видання Financial Times.

Зазначається, що вони обидва є технократами у керівництві Росії, тому можуть чесно висловлювати свою думку.

Греф і Набіулліна розповіли Путіну, що подальша ескалація щодо України може спричинити паніку на фінансових ринках і відкинути економіку РФ на десятки років назад.

Вони оцінювали, що ВВП за два роки може впасти на 30%, а інфляція може змусити Центробанк підіймати ключову ставку до 35%. Також, за їхніми прогнозами, скорочення реальних доходів могло бути на рівні 20%.

Путіна також попередили, у разі великої війни проти України рівень життя в Росії різко впаде, і росіяни боротимуться навіть за продукти харчування. Ситуація з іншим потребами буде ще гіршою.

Як розповідає джерело видання, Путін під час зустрічі запитав директора "Сбербанку", як Росія може уникнути західних санкцій, на що Греф не відповів.

Проте Путін не дослухався до попереджень Грефа та Набіулліної, підсумовують у виданні.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що російський диктатор Володимир Путін поки що не хоче вести серйозні переговори з Україною щодо завершення війни. Кремль не налаштований на серйозний діалог з Україною, натомість окупанти затягують війну і воюють на виснаження.

Нагадаємо, російський правозахисник Марк Фейгін казав, що мрія диктатора РФ Володимира Путіна захопити Київ не здійсниться, адже, беручи до уваги темп просування російського окупаційного війська на інших напрямках, до столиці України загарбники можуть дійти хіба що через 20-30 років.

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