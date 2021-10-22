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Шантаж Путіна через Північний потік-2: Кулеба закликав Європу завдати удару по трубі Газпрому

22 жовтня 2021, 15:18

Росія вже почала використовувати газ як політичну зброю – Німеччина повинна почати вживати заходів, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Росія повинна отримати сигнал про те, що вона отримає відсіч від Європи у відповідь на газовий шантаж - Кулеба / УНІАН

Заява російського президента Володимира Путіна про те, що РФ може почати постачання 17,5 мільярдів куб. м газу до Європи після того, як ФРН надасть Північному потоку-2 дозвіл на прокачування палива, є шантажем. Росія вже використовує газ як політичну зброю, і Німеччина повинна на це відреагувати. Україна очікує, що до труби Газпрому буде застосована Третя газова директива, а Москва отримає сигнал про удар у відповідь від об'єднаної Європи. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Молдови Ніком Попеску він сказав про те, що Росія вже використовує газ як інструмент тиску на міжнародному рівні. Цей момент вказано у заяві щодо "угоди" США та Німеччини відносно ПП-2, тому Німеччина вже повинна реагувати.читайте такожРФ зарубає постачання газу до Європи, допоки не запустять ПП-2: Москва вибухнула критикою ГТС України

"Це - шантаж, це використання газу як зброї в міжнародних відносинах. У спільній заяві США і Німеччини з приводу "Північного потоку-2" зазначено наступне: якщо Росія почне використовувати газ як зброю в міжнародних відносинах, Німеччина почне вживати заходів у відповідь. Це вже відбувається, і ми очікуємо на чітку позицію Німеччини з цього приводу", - сказав Кулеба.

Крім того, за його словами, позиція офіційного Києва з питань сертифікації та введення до експлуатації газопроводу Північний потік-2 не змінилася. Компанія-оператор ГТС України і Нафтогаз, як і раніше, мають намір взяти участь в процесі, пов'язаному з наданням трубопроводу документів для початку роботи.

При цьому у Києві очікують, що до ПП-2 буде застосована Третя газова директива, а Росія отримає сигнал щодо неприпустимості газового шантажу і про відсіч Європи у відповідь на дії Москви.

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"Ми очікуємо на позитивне рішення. Безумовно, ми чули запевнення ЄС, що до "Північного потоку-2" буде застосовано Третій енергетичний пакет. Всі ці елементи повинні послати Росії чіткий сигнал, що російський шантаж газом не просто неприпустимий, а завжди отримуватиме відсіч об'єднаної Європи", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Газова криза у Європі

Ринок газу в Євросоюзі з початку серпня перебуває в серйозній кризі. Ціна на газ у Європі стрімко зростала і досягала рекордних показників. Максимальної позначки вартість тисячі кубометрів палива досягла 6 жовтня - 1924 долара.

Президент РФ Володимир Путін тоді заявив, що Газпром готовий на 15% збільшити прокачування газу до Європи. І вже після цих слів вартість тисячі кубічних метрів палива на європейському ринку знизилася до 980 доларів.

За даними на п'ятницю, 22 жовтня, ціна на газ на нідерландському хабі TTF становить трохи більше 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Шантаж Газпрому на тлі запуску Північного потоку-2

Газова криза у Європі пояснюється низкою причин, серед яких дефіцит палива в підземних газових сховищах після торішньої холодної зими і позиція російської корпорації Газпром, яка відмовляється постачати газ до Європи шляхом ГТС України.

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром шантажує Європу питанням газу. За його словами, росіяни, які заздалегідь забронювали на цей рік менше обсягів для постачань палива до Європи, фактично поставили ультиматум ЄС: або зниження цін і запуск Північного потоку-2, або високі ціни і проблеми з постачанням газу.

У ГТС України також вважають, що високі ціни на газ у Європі - результат дій Газпрому, який торгується за більш вигідні для себе умови в процесі сертифікації Північного потоку-2.

Російський віцепрем'єр Олександр Новак 14 жовтня заявив про те, що Північний потік-2 буде готовий до введення до експлуатації вже незабаром.

У Міністерстві фінансів США пообіцяли покарати Газпром за порушення американських санкцій, пов'язаних з реалізацією проекту Північний потік-2.

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новини Росії Европа Північний потік-2 Дмитро Кулеба новини України Ціна на газ у Європі
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