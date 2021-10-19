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США завдадуть потужного удару по Росії і розберуться з Газпромом через Північний потік-2

19 жовтня 2021, 20:18

У США заявили про порушення Газпромом американських санкцій в ситуації з проектом Північний потік-2.

Газпром
США мають намір притягнути до відповідальності Газпром за порушення американських санкцій в ситуації з ПП-2, - американський Мінфін / Reuters

Сполучені Штати Америки повинні докласти максимум зусиль для того, щоб Газпром поніс покарання за порушення санкцій Вашингтона щодо реалізації російської магістралі Північний потік-2. Про це заявив перший заступник американського міністра фінансів Уоллі Адейемо.

Під час засідання комітету Сенату США з банківської справи він, у відповідь на питання про те, що робити Вашингтону з ПП-2, і як втілюється американська санкційна політика в ситуації з Газпромом, розповів про наміри американської влади докласти серйозних зусиль для покарання російської транснаціональної корпорації. Американці фіксують порушення росіянами санкцій Штатів через ситуацію з трубопроводом Газпрому.читайте такожУдар США по РФ і ПП-2: Україна отримає 300$ млн, витіснивши Пекін та Москву із бізнесу з Вашингтоном

"Сенатор, ми розмовляли декілька разів про цю проблему. І я з вами згоден - ми повинні зробити все, що можемо, щоб притягнути "Газпром" до відповідальності за порушення наших санкцій", - підкреслив Уоллі Адейемо.

Позиція США щодо Північного потоку-2

21 липня США і Німеччина домовилися про угоду щодо газопроводу Північний потік-2. Згідно із заявою сторін, Вашингтон відмовляється від санкцій проти російського трубопроводу, а Німеччина повинна гарантувати продовження договору Газпрому і Нафтогазу на транзит газу через територію України ще на 10 років.

Палата представників Конгресу США затвердила зміни, а пізніше й проголосувала за оборонний бюджет держави на майбутній рік. Документ передбачає зобов'язання для президента Джо Байдена впровадити санкції проти всіх учасників проекту Північний потік-2 в 15-денний термін після вступу норми в силу. Очікується версія оборонного бюджету з боку Сенату. Якщо обидві палати проголосують закон, документ відправлять на підпис президенту Байдену.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявив, що газопровід Північний потік-2, який загрожує безпеці країн Євросоюзу, швидше за все, буде введено до експлуатації. За його словами, США після приходу до влади Джо Байдена на 180 градусів змінили свою позицію щодо трубопроводу Газпрому.

Журналісти Politico з посиланням на свої джерела повідомили, що в адміністрації Байдена не мають наміру впроваджувати санкції проти проекту Північний потік-2, на чому наполягає Конгрес.

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новини США Газпром Мінфін США Північний потік-2
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