УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Шанс випадає раз на 1000 років": союз України та Польщі впливатиме на всю Європу-Арестович

10 листопада 2022, 15:25

Союз України і Польщі зможе розділити Європу і Азію.

Арестович, Дуда, Зеленський
Союз України та Польщі впливатиме на всю Європу / колаж фото Офіс президента, УНІАН

Україні необхідно вступити в союз з Польщею, який дозволить створити силу, що впливатиме на весь європейський континент. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Нам потрібно буде знайти кооперацію з Польщею, так як ми одночасно союзники, але і конкуренти за вплив і лідерство в регіоні. Коли Україна пішла від Польщі і вступила в союз з Московією, то перша сильно просіла, а друга різко почала підніматися", - написав Арестович.

Він зазначив, що перші кроки до такої кооперації вже були зроблені. Такий тісний союз розділить Європу і Азію і стане "донором безпеки, що добре зароблятиме на транзиті",

"Такий шанс випадає один раз на тисячу років. Щось подібне робив Святослав Хоробрий. Ми повинні вибудувати відносини так, щоб скористатися цим шансом", - зазначив Арестович.

Україна подала заявку в НАТО

Президент Володимир Зеленський 30 вересня після того, як глава країни-агресора РФ Володимир Путін вирішив підписати папірці про анексію українських територій, заявив про подання Києвом заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою. На думку українського гаранта, Київ вже пройшов свій шлях, щоб приєднатися до Альянсу. Україна де-факто союзник блоку.

2 жовтня президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини виступили на підтримку вступу України до НАТО.

Вони закликали Альянс посилити військову допомогу Києву і зажадали від Росії забрати свої війська з українських територій.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Вашингтон підтримує плани щодо вступу України до НАТО. Двері для Києва в Альянс відкриті. Але рішення повинні схвалити всі 30 країн блоку.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Польща Олексій Арестович
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:47

Ведучі каналу 1+1 та тренери музичного проєкту задонатили на благодійну ініціативу Голосу країни

16:45

Зі здоров'ям у диктатора явні проблеми: нездоровий Путін вирішив "залягти на дно"Відео

16:37

Як змусити чоловіка працювати та заробляти більше: 4 секретні фрази

16:33

Вихід РФ з Херсона і сигнали від КНР з Індією б'ють по Путіну, але він не здається - BloombergВідео

16:19

Які 5 речей потрібно встигнути зробити до Нового року 2023, щоб залучити гроші і удачу на весь рікВідео

Реклама
16:15

РФ під тиском, відступ окупантів з Херсона стане ще однією перемогою України – генсек НАТОВідео

16:03

В Росії поховали 26-річного окупанта, тіло якого росіяни везли додому цілий місяць

15:44

У Шойгу кажуть, що відступають від Херсона: пропагандист Конашенков показав картуВідео

15:30

Імператорський салат на Новий рік 2023: новий рецепт відомої стравиВідео

15:25

"Шанс випадає раз на 1000 років": союз України та Польщі впливатиме на всю Європу-АрестовичВідео

15:23

"Роблять так, як їм кажуть": українська акторка розповіла, чому Паперна та Безрук залишаються в РФ

15:22

Підсумки теледивлення у жовтні: як українці дивилися телебачення та які телеканали стали лідерами телеперегляду

15:20

Лишилося 15 км до Херсона: ЗСУ звільнили ще два села і підходять до окупованого обласного центруВідео

15:00

"Ми їх зупинили": Зеленський заявив, що Росія зазнала у десять разів більше втрат, ніж УкраїнаВідео

14:55

Підрозділи ЗСУ отримали комплекти зимової амуніції за сприяння Favbet Foundation

14:55

Все знову закінчиться російським нападом: експерт пояснив неможливість переговорів України і РФВідео

14:54

Ракети ATACMS з дальністю 257 км можуть бути вже в Україні: Байден натякнув на поставкиВідео

14:47

ЗСУ просуваються на Херсонщині: ворог переміщує сили, частина військ ще на Правобережжі-ОК ПівденьВідео

14:27

"Вовчик плаче десь": Надя Дорофєєва показала гарячі поцілунки з Мішею КацурінимВідео

14:25

Проблеми з органами: названа причина погіршення стану Баскова

Реклама
14:17

Що буде після звільнення Херсона: аналітик розповів про можливі зміни на фронтіВідео

14:03

Горбач розповів, чи може Захід погрозами примусити Україну до переговорів з РФВідео

13:57

Пробили дно: у Лукашенка визнали "нацистським" гасло "Жыве Беларусь!"Відео

13:45

На Херсонському напрямку ЗСУ звільнили 41 населений пункт - Залужний

13:44

Чому воду після варіння овочів на салат Олів'є виливати не можна: 3 способи, які не знали господиніВідео

13:42

Леся Нікітюк стане героїнею "Холостячки"

13:40

Контрнаступ ЗСУ у Херсоні: Зеленський заявив, що військові кроки виконуватимуться у тишіВідео

13:27

Політичний аналітик пояснив, чого хочуть домогтися вороги переговорами з УкраїноюВідео

13:21

Навчався в Харкові та служив у ЗСУ: в Україні ліквідували зрадника з Донецької області

13:18

"Результат наших активних дій": Генштаб відреагував на можливий вихід окупантів з ХерсонаВідео

13:00

Гороскоп на завтра 11 листопада: Рибам посміхнеться удача у всьому, а Діву чекають конфлікти

12:46

І перед гостями не соромно: як прибрати сечовий камінь в унітазіВідео

12:43

"Якщо дати людожеру перекусити - прийде за добавкою": Києву не можна проводити перемовини - астрологВідео

12:18

Життя без Росії: експерт назвав регіони, які можуть відокремитись від РФВідео

12:15

Горбач: Вихід Росії з Херсона - колосальна помилка Кремля, бо це відкриває Україні шлях на КримВідео

12:05

Дочка Брюса Вілліса показала нове фото невиліковно хворого батькаВідео

12:04

"Буде хорошим президентом": дружина Арестовича розповіла про амбіції чоловіка

11:56

"Життя триває": Світлана Тарабарова вагітна втретє

11:40

Зеленського просять втрутитися в ситуацію навколо "Укрнафти" - озброєні особи перебувають в офісі

11:40

Гороскоп на тиждень 14-20 листопада: Близнюкам - сварки, Левам - любов, а Козерогам - неприємності

Реклама
11:30

"Майстри обману та маскування": екскомандувач армією Британії попередив про підлість РФ у ХерсоніВідео

11:26

Масляна 2023: історія свята, традиції, меню і прикмети

11:21

У Росії помер популярний молодий актор Андрій Стоянов

11:16

"Поки вистачає людей, які вже мобілізовані": у Міноборони розповіли, чи буде нова хвиляВідео

11:02

Була в окупації 8 місяців: ЗСУ звільнили Снігурівку в Миколаївській областіВідео

10:57

Путін готує масований ракетний удар по Україні: ЗСУ назвали основні ціліВідео

10:55

Все швидко стане чистим: топ-4 важливих правила для професійного прибирання квартири або будинку

10:50

"Необхідне приниження": ЗСУ майже не залишили ворогам вибору на Херсонщині - SkyNewsВідео

10:30

Ердоган похвалив Путіна за рішення відступити від Херсона і захотів стати посередником у переговорахВідео

10:28

"Все складніше готувати до виступів на публіці": стало відомо про нові проблеми Путіна зі здоров'ям

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Мода та краса
Модний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопад
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти