"Шанс випадає раз на 1000 років": союз України та Польщі впливатиме на всю Європу-Арестович

Союз України та Польщі впливатиме на всю Європу / колаж фото Офіс президента, УНІАН

Україні необхідно вступити в союз з Польщею, який дозволить створити силу, що впливатиме на весь європейський континент. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Нам потрібно буде знайти кооперацію з Польщею, так як ми одночасно союзники, але і конкуренти за вплив і лідерство в регіоні. Коли Україна пішла від Польщі і вступила в союз з Московією, то перша сильно просіла, а друга різко почала підніматися", - написав Арестович.

Він зазначив, що перші кроки до такої кооперації вже були зроблені. Такий тісний союз розділить Європу і Азію і стане "донором безпеки, що добре зароблятиме на транзиті",

"Такий шанс випадає один раз на тисячу років. Щось подібне робив Святослав Хоробрий. Ми повинні вибудувати відносини так, щоб скористатися цим шансом", - зазначив Арестович.

Україна подала заявку в НАТО

Президент Володимир Зеленський 30 вересня після того, як глава країни-агресора РФ Володимир Путін вирішив підписати папірці про анексію українських територій, заявив про подання Києвом заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою. На думку українського гаранта, Київ вже пройшов свій шлях, щоб приєднатися до Альянсу. Україна де-факто союзник блоку.

2 жовтня президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини виступили на підтримку вступу України до НАТО.

Вони закликали Альянс посилити військову допомогу Києву і зажадали від Росії забрати свої війська з українських територій.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Вашингтон підтримує плани щодо вступу України до НАТО. Двері для Києва в Альянс відкриті. Але рішення повинні схвалити всі 30 країн блоку.

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