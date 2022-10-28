Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю

Польща / pixabay

Глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох заявив, що після вторгнення військ Росії в Україні вони повністю анулювали пакт з НАТО 1997 року, що забороняє розміщувати додаткові сили в Східній Європі.

Він зазначив, що тепер Польща хоче ядерну зброю від Північноатлантичного альянсу.

"Президент Польщі Анджей Дуда обговорював з США можливість участі в програмі Nuclear Sharing. Ця програма передбачає, що країни-члени НАТО, які не мають ядерної зброї, можуть отримати її від Альянсу. Однак офіційний представник Держдепартаменту США Ведант Патель заявив, що зараз у США немає планів розміщувати ядерну зброю в будь-якій країні, що вступила в НАТО після 1997 року", - сказав він.

При цьому Кумох заявив, що пакт Росія-НАТО в 1997 році фактично анульований через агресивні дії Росії.

"У 1997 році був підписаний пакт Росія-НАТО, на основі якого існує переконаність в тому, що ніяких додаткових постійних сил НАТО в Східній Європі не слід розміщувати. Ми вважаємо, і президент сказав на саміті НАТО, що цей акт мертвий, Росія просто анулювала його агресією проти України", - сказав Кумох.

Також він заявив, що Польща залишається дуже зацікавленою в розміщенні сил НАТО в Польщі та участі в програмі Nuclear Sharing.

Погроза Путіна застосувати ядерну зброю

Керівник країни-агресора Росії Володимир Путін останнім часом двічі вдавався до риторики, пов'язаної з погрозами застосування ядерної зброї. Зокрема, 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня, коли підписував папірці про анексію українських територій.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Однак такий сценарій виключати не можна.

"Ми не можемо зазирнути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зазначив глава держави.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов говорив, що якщо Путін зробить хоча б крок у напрямку застосування ядерної зброї, послідує моментальна реакція світу. Росію, за його словами, в такому випадку чекає миттєвий крах. Путіна вже попередили про наслідки.

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