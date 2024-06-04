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Саміт відкриє шлях до миру: у Швейцарії планують залучити РФ до переговорів

Руслана Заклінська
4 червня 2024, 22:27
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На зустрічі 15-16 червня в Швейцарії основну увагу приділять трьом заходам як способу зміцнення довіри та залучення Кремля до переговорів.
Саміт відкриє шлях до миру: у Швейцарії планують залучити РФ до переговорів
Саміт миру може залучити РФ до переговорів / Колаж: Главред, фото: nato.int, УНІАН

Саміт миру в Швейцарії має на меті прокласти шлях для залучення представників Росії до майбутніх переговорів після досягнення домовленостей щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення викрадених дітей. Про це йдеться у проєкті документа, який має у розпорядженні Bloomberg.

Згідно з проєктом документа, зустріч буде зосереджена на трьох ключових питаннях, які мають зміцнити довіру для подальшої взаємодії з Москвою. Хоча російські офіційні особи виключені з формату, очолюваного Києвом, у документі зазначено, що припинення війни повинно відбуватися за участю всіх сторін.

"Ми, таким чином, погодилися здійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри у вищезазначених сферах з подальшим залученням представників Російської Федерації", - йдеться в документі, який можуть змінити під час переговорів.

відео дня

Президент України Володимир Зеленський прагнув домогтися консенсусу серед країн, особливо Глобального Півдня, щодо ширшого набору вимог, включаючи повне виведення російських військ з України, перш ніж розпочати переговори з Москвою. Однак цілі швейцарського саміту звузилися до українського плану з 10 пунктів.

У проекті документа зазначено три основні принципи:

Ядерні об'єкти мають бути безпечними. Будь-яка загроза застосування ядерної зброї "неприпустима". Ядерні об'єкти, зокрема електростанція в Запоріжжі, мають працювати під контролем України відповідно до принципів Міжнародного агентства з атомної енергії.

Продовольча безпека не повинна бути "зброєю" - і має бути гарантована вільним судноплавством у Чорному та Азовському морях. Україна повинна мати доступ до третіх сторін для своєї сільськогосподарської продукції.

Усі полонені мають бути звільнені, включаючи всіх "депортованих і незаконно переміщених" українських дітей і мирних жителів, які мають бути повернуті в Україну.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що понад два десятки країн підтримують ініціативу Пекіна щодо завершення війни, в якій братимуть участь як Україна, так і Росія. Проєкт документа передбачає проведення другого саміту, де шлях до миру має відповідати Статуту ООН.

У проекті документа зазначено три основні принципи:

  1. Ядерні об'єкти мають бути безпечними. Будь-яка загроза застосування ядерної зброї "неприпустима". Ядерні об'єкти, зокрема електростанція в Запоріжжі, мають працювати під контролем України відповідно до принципів Міжнародного агентства з атомної енергії.
  2. Продовольча безпека не повинна бути "зброєю" - і має бути гарантована вільним судноплавством у Чорному та Азовському морях. Україна повинна мати доступ до третіх сторін для своєї сільськогосподарської продукції.
  3. Усі полонені мають бути звільнені, включаючи всіх "депортованих і незаконно переміщених" українських дітей і мирних жителів, яких мають повернути в Україну.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що понад два десятки країн підтримують ініціативу Пекіна щодо завершення війни, в якій братимуть участь як Україна, так і Росія. Проєкт документа передбачає проведення другого саміту, де шлях до миру має відповідати Статуту ООН.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини за темою

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський заявив про причетність Китаю до спроби зриву саміту миру. Він вважає, що Китай причетний до спроби Росії зірвати саміт миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії.

Нагадаємо, Росія підготувала спецоперацію, зокрема, дипломатичного тиску, щоб перешкодити Україні зібрати велику кількість учасників. Сама країна-агресор, зі зрозумілих причин, на захід не запрошена.

Раніше повідомлялося, що Пекін відмовився від участі в саміті миру, пояснюючи це тим, що виступає лише за ті події щодо врегулювання "українського конфлікту", де однаково буде представлено позицію і України, і Росії.

Саміт відкриє шлях до миру: у Швейцарії планують залучити РФ до переговорів
Саміт миру / Інфографіка: Главред

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