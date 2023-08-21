"Російське зло б'є болем і смертями": Зеленський яскраво виступив у данському парламенті

Володимир Зеленський в черговий раз нагадав світові, що всі сусіди Росії знаходяться під загрозою, якщо Україна не вистоїть у війні з цією країною-агресором.

https://glavred.net/politics/rossiyskoe-zlo-bet-bolyu-i-smertyami-zelenskiy-yarko-vystupil-v-datskom-parlamente-10494655.html Посилання скопійоване

Зеленський нагадав світовій спільноті ще раз про небезпеку від Росії / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Український президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 серпня, виступив з промовою перед парламентом Данії. Виступ транслювався в прямому ефірі на YouTube.

Зеленський нагадав світовій спільноті ще раз - всі країни-сусіди Росії знаходяться під загрозою (якщо Україна не вистоїть у війні з країною-агресором). Водночас висловив переконання, що українцям це вдасться, і він прагне, щоб партнери це "почули, побачили і відчули".

"Зараз російське зло б'є болем і смертями по українських містах і селах. Але відкрито каже, що Україною не обмежиться. Потім після нашої країни вони хочуть понести ці страждання далі в Європу, і далі в світ. І я впевнений, що ви це чуєте з Москви. Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть", – сказав президент.

При цьому влада країни-агресора РФ відкрито говорить, нагадав Зеленський, що не обмежаться війною з Україною. За його словами, будь-яка з демократії світу може стати мішенню для Кремля - або для ракет, або для найманців, або для операцій з дестабілізації обстановки.

"Але Україна таки вистоїть. Я хочу, щоб ви це почули, побачили і відчули. Україна вистоїть", - підсумував він.

Дивіться на відео виступ Володимира Зеленського перед данським парламентом:

Скандал із заявою НАТО

Нагадаємо, у генсека НАТО Єнса Столтенберга здивували цинічною заявою про те, що Україна може відмовитися від територій, але вступити в НАТО. Водночас в Альянсі додали, що остаточне рішення ухвалюватиме Україна.

Після цього Україна відреагувала на цинічну заяву і заявила, що не проміняє свої території на "парасольку НАТО". В Україні назвали припущення про відмову від територій неприпустимими і дивними.

Пізніше у НАТО зробили нову заяву про "територіальні поступки" України. Стіан Йенссен заявив, що ця фраза була частиною "ширшої дискусії". Водночас він зазначив, що не повинен був так висловлюватися.

Інші новини: