"Російське зло б'є болем і смертями": Зеленський яскраво виступив у данському парламенті

Український президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 серпня, виступив з промовою перед парламентом Данії. Виступ транслювався в прямому ефірі на YouTube.
Зеленський нагадав світовій спільноті ще раз - всі країни-сусіди Росії знаходяться під загрозою (якщо Україна не вистоїть у війні з країною-агресором). Водночас висловив переконання, що українцям це вдасться, і він прагне, щоб партнери це "почули, побачили і відчули".
"Зараз російське зло б'є болем і смертями по українських містах і селах. Але відкрито каже, що Україною не обмежиться. Потім після нашої країни вони хочуть понести ці страждання далі в Європу, і далі в світ. І я впевнений, що ви це чуєте з Москви. Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть", – сказав президент.
При цьому влада країни-агресора РФ відкрито говорить, нагадав Зеленський, що не обмежаться війною з Україною. За його словами, будь-яка з демократії світу може стати мішенню для Кремля - або для ракет, або для найманців, або для операцій з дестабілізації обстановки.
"Але Україна таки вистоїть. Я хочу, щоб ви це почули, побачили і відчули. Україна вистоїть", - підсумував він.
Дивіться на відео виступ Володимира Зеленського перед данським парламентом:
Скандал із заявою НАТО
Нагадаємо, у генсека НАТО Єнса Столтенберга здивували цинічною заявою про те, що Україна може відмовитися від територій, але вступити в НАТО. Водночас в Альянсі додали, що остаточне рішення ухвалюватиме Україна.
Після цього Україна відреагувала на цинічну заяву і заявила, що не проміняє свої території на "парасольку НАТО". В Україні назвали припущення про відмову від територій неприпустимими і дивними.
Пізніше у НАТО зробили нову заяву про "територіальні поступки" України. Стіан Йенссен заявив, що ця фраза була частиною "ширшої дискусії". Водночас він зазначив, що не повинен був так висловлюватися.
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