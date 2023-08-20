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"MH17, Бучу і Маріуполь не можна прощати": Зеленський назвав шлях до угоди з РФ

Олексій Тесля
20 серпня 2023, 18:25 оновлено 20 серпня, 18:32
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У нас є Формула миру, у нас є одне бажання – мир, підкреслив президент.
Зеленський, ВСУ
Володимир Зеленський назвав шлях закінчення війни / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого , president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиним документом, на основі якого можуть проходити переговори про мир, є Формула миру.

"Я не знаю, про які домовленості десь говорять, про якийсь обмін чогось нашого на наші території. У нас є один документ, у нас є Формула миру, у нас є одне бажання – мир. Ми сформулювали, як ми його бачимо, готові до відкритої дискусії з колегами", - сказав він у неділю в Нідерландах після переговорів з прем'єр-міністром Марком Рютте.

"Чим більше, тим краще для світу, щоб світ був на одній стороні. На боці справедливого миру з повним відновленням територіальної цілісності України", - додав глава держави.

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При цьому президент зазначив, що "ми не забуваємо про справедливість". "Ми говоримо про MH17, ми не можемо забути такі речі, як MH17, Буча, Маріуполь, це не можна просто прощати тому, що минув час і хтось заспокоївся. І в Росії, напевно, думають, так вони там забудуть, і якось ми домовимося з питання відновлення справедливості. Ми так просто не домовимося", - підкреслив Зеленський.

Раніше Зеленський розкрив єдиний дипломатичний шлях закінчення війни. Володимир Зеленський запропонував готуватися до глобального саміту миру по завершенню війни.

Нагадаємо, Роман Світан назвав терміни завершення війни. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США. Про це він сказав в інтерв'ю Главреду.

Раніше Володимир Зеленський розповів про терміни завершення війни. Він заявив, що"ми будемо зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир для всієї нашої землі і для всіх наших людей".

Більше новин:

MH17 Володимир Зеленський Буча війна Росії та України Маріуполь
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