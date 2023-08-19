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Літаки Gripen, виробництво БМП та інше: все про зустріч Зеленського з прем'єром Швеції

Ангеліна Підвисоцька
19 серпня 2023, 17:28 оновлено 19 серпня, 17:37
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Швеція передає Україні 13-й пакет військової допомоги, а українські пілоти випробують літаки.
Ульф Кристерссон, Владимир Зеленский
Швеція передає Україні 13-й пакет допомоги / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Україна домовляється зі Швецією про передачу шведських літаків Gripen. Українські пілоти вже почали випробування "гріпенів". Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єрміністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Зеленський назвав ці літаки гордістю Швеції та справжньою "бойовою машиною".

"Я впевнений, що "гріпени" можуть зробити нашу свободу значно захищенішою. Тестові випробування "гріпенів" за участю наших пілотів почалися. Сьогодні ми детально обговорили майбутні кроки щодо отримання прекрасних шведських "гріпенів". Зустрічатимусь зі Спікером парламенту, із представниками всіх парламентських політичних сил і порушуватиму це питання як одне з ключових", - сказав Зеленський.

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Виробництво БМП CV90

Україна та Швеція домовляються про спільне виробництво бойових машин піхоти CV90 в Україні. Першу машину Україна хоче виробити якомога швидше.

"Це приклад того, що безпекова співпраця, співпраця у виробництві повністю відображатиме єдність наших цінностей. І ми зробимо все можливе, щоб перша вироблена в Україні CV90 зʼявилась якомога швидше", - каже президент.

13-й пакет військової допомоги

Президент наголосив, що Швеція виділяє Україні 13-й пакет військової допомоги. У цьому пакеті будуть боєприпаси для ППО та бойових машин, запасні частини для бронетехніки, обладнання для розмінування.

"Я хочу подякувати вам, Ульфе, пане Прем’єр-міністре, за ваше лідерство, вашому уряду – за цю підтримку ... Все те, що додасть міцності Україні на полі бою", - дякує Зеленський.

Літаки Gripen, виробництво БМП та інше: все про зустріч Зеленського з прем'єром Швеції
Швеція передає Україні 13-й пакет допомоги / фото: Офіс президента

Далекобійні ракети Taurus для України

Німецьке видання Der Spiegel наприкінці травня опублікувало матеріал про те, що Україна попросила у Німеччини надпотужні крилаті ракети Taurus. Згідно з відомостями журналістів, Київ звернувся до Берліна з офіційним запитом. Також, за даними німецької преси, Зеленський раніше вже обговорив це питання з канцлером ФРН Шольцем.

Пізніше у Німеччині дали відповідь щодо передачі ракет Taurus Україні. Глава німецького оборонного відомства Борис Пісторіус заявив, що Берлін поки що обережно розглядає такий варіант, і жодних рішень ще не було ухвалено.

У ФРН закликали передати Україні далекобійні ракети Taurus на початку серпня. Нагадаємо, депутат парламенту Німеччини від правлячої СДПН Андреас Шварц заявив, що контрнаступ українських сил оборони буксує, тому Києву слід передати ракети дальнього радіусу дії.

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