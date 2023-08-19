УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Зеленського жорстко відповіли на ниття РФ і натякнули на неадекватність Лаврова

Олексій Тесля
19 серпня 2023, 14:33 оновлено 19 серпня, 14:58
382
Російська верхівка перебуває в "паралельній реальності", підкреслив Михайло Подоляк.
Лавр
Михайло Подоляк відповів на ниття Сергія Лаврова / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував висловлювання глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який поскаржився на міжнародні переговори щодо припинення війни без участі Москви.

"Повторимо для людей з паралельної реальності... Це Росія напала на суверенну державу. Це Росія веде війну, користуючись терористичними і геноцидними практиками. Росія бажає переговорів про мир? Спочатку потрібно вивести війська з території України", - написав він у соцмережі Х.

За його словами, подібні заяви викликають сумнів в адекватності представників російського керівництва, в тому ж числі і Лаврова.

відео дня

"Адже мир - це не війна і вбивства громадян іншої країни", - додав Подоляк.

Screenshot
Повідомлення М. Подоляка / @Podolyak_M

Чергова маячня Лаврова

Як пише "Інтерфакс", міністр закордонних справ країни-терориста Сергій Лавров поскаржився, що у світі проводять багатосторонні зустрічі без запрошення російських представників під час яких обговорюють Формулу миру президента Володимира Зеленського.

Зокрема Лавров поскаржився і на те, що "будь-які доводи про необхідність враховувати життєві інтереси нашої країни (інтереси країни - терориста, - ред.) відразу відкидають".

Раніше в ОАЕ розкрили сценарій підготовки і ймовірні терміни зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд планує організувати зустріч лідерів України і РФ.

Раніше Зеленський назвав єдину умову для початку мирних переговорів з РФ. За його словами, українська сторона буде готова до переговорів після виходу ЗСУ на кордони 1991 року.

Інші новини:

Сергій Лавров Михайло Подоляк війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Ракетний удар по Чернігову: кількість жертв зросла до 7, загинула 6-річна дівчинка

Ракетний удар по Чернігову: кількість жертв зросла до 7, загинула 6-річна дівчинка

14:40 Україна
У Зеленського жорстко відповіли на ниття РФ і натякнули на неадекватність Лаврова

У Зеленського жорстко відповіли на ниття РФ і натякнули на неадекватність Лаврова

14:33 Україна
У РФ дрон вдарив по військовому аеродрому: підірвано літак окупантів

У РФ дрон вдарив по військовому аеродрому: підірвано літак окупантів

13:56 Світ
Всі головні новини

Останні новини

15:45

"Це державна таємниця!": Маляр відреагувала на "злив" даних про втрати ЗСУ

15:17

Що не можна робити 20 серпня, щоб в родині не було проблем: прикмети дня

14:40

Ракетний удар по Чернігову: кількість жертв зросла до 7, загинула 6-річна дівчинкаВідео

14:38

Як дізнатися, що говорить кішка: короткий словник з різних "мяу"

14:33

У Зеленського жорстко відповіли на ниття РФ і натякнули на неадекватність Лаврова

РФ вдарила по центру Чернігова балістикою, багато загиблих та пораненихРФ вдарила по центру Чернігова балістикою, багато загиблих та поранених
14:10

Які звички у мільйонерів: 5 простих кроків на шляху до багатства

14:01

Надбавки до пенсії: як оформити і хто з українських пенсіонерів має право

13:56

У РФ дрон вдарив по військовому аеродрому: підірвано літак окупантів

13:40

"Це було непередавано": в СБУ вперше розповіли, як двічі підривали Кримський міст

Реклама
13:36

"Моє серце рветься на частини": Єфросиніна показала зустріч чоловіка з синомВідео

13:17

В Україні відлетіли вгору ціни на суперпопулярний овоч: що сталося

13:01

Зеленський про ракетний удар по Чернігову: РФ має програти, щоб життя перемоглоВідео

12:51

Лоліта без штанів розважала росіянВідео

12:42

Горбунов відповів на слова Єфросиніної про те, що він для неї не існує

11:56

У Києві пролунали вибухи, підіймається стовп чорного диму: що відомоВідео

11:53

"Більше не могла терпіти біль": Спірс емоційно прокоментував своє розлучення

11:35

ЗСУ йдуть вперед попри запеклі бої: у розвідці Британії назвали напрямок

11:21

Таємні переговори Путіна і Ердогана: в обхід України за допомогою Угорщини готують угоду - Bild

11:19

Український стендап-комік потрапив у смертельну ДТП

11:08

Стано зрозуміло, де служить Віталій Козловський: співак показав фото фанатам

Реклама
10:39

"Коли йому руку вилікували?": у Мережі насміхаються з Путіна, який приїхав до РостоваВідео

10:25

"Воювати до останнього українця": Лавров розплювався жовчю і пригрозив заходу ядерною війною

09:36

РФ атакувала Хмельницьку та Житомирську області дронами: є постраждалі

09:30

Чи зможе Україна перемогти у "дроновій війні"?Погляд

09:27

Гороскоп на завтра 20 серпня 2023: Терезам - компенсація, Рибам - несподіваний прибуток

08:58

Два рази повертався на фронт після поранень: під Запоріжжям загинув відомий актор

08:43

У росіян навіть з резервами немає можливості для прориву фронту - Генштаб Естонії

08:41

Не лише Мелітополь: у ЗСУ є багато способів перерізати сухопутний коридор РФ - ISW

07:47

РФ вже програла і не зможе досягти в Україні своєї початкової мети - Байден

06:10

Що чекає Україну після війниПогляд

05:30

Як швидко ліпити вареники з картоплею: простий рецепт дуже смачної страви

04:37

Преображення Господнє 19 серпня: кого потрібно привітати в цей день

03:35

Гороскоп на вересень 2023 для Козерогів: що чекає в роботі, фінансах, коханніВідео

02:40

"РФ ще може затягувати війну": Коваленко розповів, чим воюватимуть окупантиВідео

02:10

Хитрий фокус бувалих водіїв вразить наповал: навіщо свердлять дірки у дверях авто

01:40

"Поводиться, як гопник з підворіття": експерт сказав, навіщо Путін хоче залякати Ердогана

00:30

Донька благає матір, аби та обрала інше ім'я для свого сина: у чому причина

18 серпня, п'ятниця
23:33

"Готуємо потужні речі": Зеленський анонсував посилення оборони до Дня Незалежності

23:01

"Страшні і трагічні історії": Потап написав пісню про війну

23:00

Раптові смерті генералів РФ: в ГУР розповіли про інтриги всередині Кремля

Реклама
22:27

Контрнаступ ЗСУ буде довгим: топгенерал США дав тривожний прогноз

21:30

Вирішальна фаза контрнаступу: ЗСУ вводять у бій елітні бригади – Die Zeit

20:55

Чому не варто казати "Західна" чи "Східна" Україна: відповідь здивує наповал

20:31

Убитих і поранених росіян у два рази більше: в NYT назвали число втрат у війні

19:49

Мінне поле пройдено: ЗСУ вступили в бій з окупантами біля Токмака - CBS News

19:25

Удар по окупантах в Енергодарі: дроном підірвали верхівку "поліції" РФВідео

19:10

Пенсіонер Саркозі ганебно станцював під дудку КремляПогляд

18:45

Що можна використовувати замість фольги: 5 найкращих варіантів для ідеальних страв

18:34

"Українська команда" оголосила національний дрон-марафон до 32-ї річниці Незалежності: "Несуть смерть ворогам!" актуально

18:25

Київ виділив на підтримку захисників 5 млрд гривень цього року і майже 1 млрд – минулого, - Кличко

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти