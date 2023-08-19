У Зеленського жорстко відповіли на ниття РФ і натякнули на неадекватність Лаврова

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував висловлювання глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який поскаржився на міжнародні переговори щодо припинення війни без участі Москви.
"Повторимо для людей з паралельної реальності... Це Росія напала на суверенну державу. Це Росія веде війну, користуючись терористичними і геноцидними практиками. Росія бажає переговорів про мир? Спочатку потрібно вивести війська з території України", - написав він у соцмережі Х.
За його словами, подібні заяви викликають сумнів в адекватності представників російського керівництва, в тому ж числі і Лаврова.
"Адже мир - це не війна і вбивства громадян іншої країни", - додав Подоляк.
Чергова маячня Лаврова
Як пише "Інтерфакс", міністр закордонних справ країни-терориста Сергій Лавров поскаржився, що у світі проводять багатосторонні зустрічі без запрошення російських представників під час яких обговорюють Формулу миру президента Володимира Зеленського.
Зокрема Лавров поскаржився і на те, що "будь-які доводи про необхідність враховувати життєві інтереси нашої країни (інтереси країни - терориста, - ред.) відразу відкидають".
Раніше в ОАЕ розкрили сценарій підготовки і ймовірні терміни зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд планує організувати зустріч лідерів України і РФ.
Раніше Зеленський назвав єдину умову для початку мирних переговорів з РФ. За його словами, українська сторона буде готова до переговорів після виходу ЗСУ на кордони 1991 року.
Інші новини: