У Зеленського жорстко відповіли на ниття РФ і натякнули на неадекватність Лаврова

Російська верхівка перебуває в "паралельній реальності", підкреслив Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк відповів на ниття Сергія Лаврова / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував висловлювання глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який поскаржився на міжнародні переговори щодо припинення війни без участі Москви.

"Повторимо для людей з паралельної реальності... Це Росія напала на суверенну державу. Це Росія веде війну, користуючись терористичними і геноцидними практиками. Росія бажає переговорів про мир? Спочатку потрібно вивести війська з території України", - написав він у соцмережі Х.

За його словами, подібні заяви викликають сумнів в адекватності представників російського керівництва, в тому ж числі і Лаврова.

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"Адже мир - це не війна і вбивства громадян іншої країни", - додав Подоляк.

Повідомлення М. Подоляка / @Podolyak_M

Чергова маячня Лаврова

Як пише "Інтерфакс", міністр закордонних справ країни-терориста Сергій Лавров поскаржився, що у світі проводять багатосторонні зустрічі без запрошення російських представників під час яких обговорюють Формулу миру президента Володимира Зеленського.

Зокрема Лавров поскаржився і на те, що "будь-які доводи про необхідність враховувати життєві інтереси нашої країни (інтереси країни - терориста, - ред.) відразу відкидають".

Раніше в ОАЕ розкрили сценарій підготовки і ймовірні терміни зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд планує організувати зустріч лідерів України і РФ.

Раніше Зеленський назвав єдину умову для початку мирних переговорів з РФ. За його словами, українська сторона буде готова до переговорів після виходу ЗСУ на кордони 1991 року.

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