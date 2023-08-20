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"Заклик до геноциду": у Зеленського жорстко відповіли на скандальну заяву Саркозі

Олексій Тесля
20 серпня 2023, 14:36 оновлено 20 серпня, 14:57
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Сценарій закінчення війни передбачає вихід українських сил на кордони 1991 року, нагадав Михайло Подоляк.
Подоляк, Саркозі
Михайло Подоляк відповів Ніколя Саркозі / Колаж: Главред, Фото: Facebook / nicolassarkozy, Facebook / mpodolyak2

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк жорстко прокоментував скандальну заяву експрезидента Франції Ніколя Саркозі, який запропонував Україні піти на поступки Росії для припинення війни.

При цьому в ефірі каналу FreeДом він нагадав про те, що французький політик вже давно не є представником так званої західної "політичної еліти" і був засуджений судом за корупційною статтею, а тепер він явно виступає лобістом країни-агресора РФ.

"Він закликає світ відмовитися від міжнародного права, визнати, що той, хто сильний, хто готовий відрізати голови дітям, той буде домінувати. Тобто Саркозі закликає Росію продовжити максимально жорстоку геноцидну війну в Україні. Своїми заявами він говорить [Росії]: "Ви ріжте їх поки, вбивайте українців, а ми дотиснемо, щоб вони погодилися вам програти". Ось такий прямий переклад", - сказав представник ОП.

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Разом з тим він нагадав про те, що сценарій закінчення війни передбачає вихід українських сил на кордони 1991 року. Подоляк додав, що темою можливих компромісів РФ просто дають надію на можливість "збереження обличчя".

Про що раніше заявляв Саркозі

Раніше експрезидент Франції заявив, що розглядає дипломатію як єдиний допустимий спосіб вирішення конфлікту в Україні і вважає, що без компромісу не обійтися.

Говорячи про "спірні території на Сході та Півдні України", Саркозі сказав, що "все залежатиме від ситуації"на землі".

На його думку, можливо, це питання можна вирішити "референдумами під суворим міжнародним контролем", оскільки "заморожений конфлікт обов'язково призведе до нового гарячого конфлікту".

Раніше в ОП відповіли Саркозі, який оскандалилася заявою про "спірні території України". У Ніколя Саркозі "фантастична злочинна логіка", заявив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Зеленський запросив Меркель і Саркозі в розтерзану Бучу, щоб Показати "до чого призвела політика поступок Росії". Зеленський запропонував європейським політикам "побачити своїми очима закатованих українців і українок".

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Ніколя Саркозі Михайло Подоляк війна Росії та України
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