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Росія запустила стратегію проти України: Подоляк розкрив план Путіна

Андрій Ганчук
6 січня 2024, 15:06
Москва має намір розпалювати конфлікти по всьому світу, щоб відвернути союзників від надання допомоги Україні, вважає радник глави ОП Михайло Подоляк.
Подоляк, Путін
Путін "хоче пересидіти" Захід і дестабілізувати ситуацію по всьому світу - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Агресор Росія розраховує "пережити" Захід і провокувати конфлікти по всьому світу, щоб відвернути союзників від допомоги Києву. Російські окупанти мають намір завдавати ударів по Україні, вдаватися до масованих штурмів на пріоритетних напрямках і втручатися у вибори в інших країнах. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що російська стратегія досить зрозуміла – Путін "має намір" пересидіти країни демократичного світу, щоб не програти і не нести відповідальності за військові злочини.

Крім того, Москва намагатиметься провокувати конфлікти по всьому світу з метою відволікання Заходу від допомоги Україні.

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Також окупанти збираються тероризувати українську державу обстрілами.

"Проводити масові ракетні обстріли територій та цивільного населення України, щоб спровокувати гуманітарні катастрофи та реалізувати справжні (геноцидні) цілі війни. Систематичний обстріл з території Росії прифронтових міст України, щоб перетворити ці території на випалену землю і використовувати це як базовий пропагандистський аргумент", - вважає Подоляк.

За його словами, росіяни, як і раніше, вдаватимуться до "м'ясних штурмів" на ключових напрямках, щоб виправдати мілітаризацію Росії і перетворити її на мобілізаційно-трудовий табір.

Крім цього, Кремль наростить пропаганду і буде втручатися у виборчі процеси інших держав.

"Різке нарощування обсягів песимізуючої пропаганди з паралельними спробами втрутитися в підсумки виборчих кампаній ключових демократичних країн. Проте для всіх цих маніфестних спроб встояти протиотруту "російської стратегії" існує. Саме час її активно застосовувати", - підкреслив Михайло Подоляк.

Війна Росії проти України

ЗСУ в Євпаторії розтрощили пункт ППО всього Криму, розповіли у Центрі національного спротиву. За даними партизанів, які провели дорозвідку ударів Сил оборони України, були уражені два ключових об'єкта російських окупантів на захопленому півострові.

Війська РФ дещо знизили атаки на Куп'янському напрямку, сказав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, згодом окупанти намагатимуться захопити Синьківку, щоб отримати потенційну можливість для блокування Куп'янська.

Окупанти Росії активізувалися на Мар'їнському напрямку, розповів представник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Водночас ворожі війська намагаються оточити Авдіївку.

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ЗСУ війська Росії Михайло Подоляк війна Росії та України
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