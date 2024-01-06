ЗСУ - про ситуацію на полі бою: війська РФ активно атакують на двох напрямках

Окупаційні війська агресора Росії активізувалися на Мар'їнському напрямку і, як і раніше. намагаються оточити Авдіївку. ЗСУ відбивають ворожі атаки. Противник знаходиться в поганому морально-психологічному стані. Про це заявив представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ворожі сили знову активно атакують на Мар'їнському напрямку. Там ЗСУ відбили за добу 15 атак.
"Також не знижується кількість авіаударів - всього в операційній зоні ОСГВ Таврія ворог завдав 15 авіаударів, один ракетний удар, провів 37 бойових зіткнень і здійснив 778 артилерійських обстрілів", - зазначив Штупун.відео дня
Авдіївський напрямок
За словами представника Сил оборони Таврійського напрямку, росіяни не залишають спроб оточити Авдіївку. Окупанти намагаються просунутися вперед і несуть великі втрати. Ворог постійно змінює концентрує зусилля на різних ділянках.
За минулі 24 години українські війська відбили 4 атаки у районах Новобахмутівки а Авдіївки, ще 17 атак було відбито близько Первомайського і Невельського. На Запорізькому напрямку відбито атаку ворога у районі Работиного.
У військ РФ поганий моральний стан
За словами Штупуна, морально-психологічний стан військ противника знаходиться на дуже низькому рівні через великі втрати.
"У деяких російських підрозділах внаслідок значних втрат дуже низький рівень морально-психологічного стану: окупанти налякані, і тому стріляють у все, що рухається, почастішали випадки вогню по своїх – як по піхоті, так і по безпілотниках. Також і далі фіксуються відмови особового складу брати участь в штурмових і наступальних діях, різними способами саботують участь в атаках російські екіпажі бронетехніки – знають, що шанс вижити досить невеликий, адже танки, БМП і БТР уражаються в атаці першими", - пояснив він.
Представник ЗСУ Олександр Штупун також підкреслив, що за минулу добу на Таврійському напрямку ворог втратив 512 осіб та 40 одиниць техніки. Двоє російських загарбників здалися в полон.
Війна Росії проти України
США не зменшать військову допомогу Україні у 2024 році, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, зниження рівня підтримки може відбутися тільки після того, як українська держава зможе самостійно забезпечувати свої військові потреби.
ЗСУ в Євпаторії розтрощили пункт ППО всього Криму, розповіли у Центрі національного опору при ССО. Зокрема, партизани розвідали, що українські війська уразили два важливих об'єкти російських загарбників на окупованому півострові.
5 січня ЗСУ вдарили по аеродрому Саки у Криму, заявив командувач Повітряними силами Микола Олещук. Українські військові успішно вразили ворожу ціль.
Інші новини:
- Іран і КНДР озброюють Путіна: війська РФ отримають балістичні ракети - WSJ
- ЗСУ вдарять по "тріумфу Путіна": Україна має мету на 2024 рік - The Economist
- "РФ наступатиме на Харківщині 15 січня": у ГУР зробили заяву про ситуацію