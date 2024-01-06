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ЗСУ - про ситуацію на полі бою: війська РФ активно атакують на двох напрямках

Андрій Ганчук
6 січня 2024, 10:59
Російські окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку Донецької області, сказав представник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
ЗСУ, війська РФ
Ворог активно атакує під Мар'їнкою та Авдіївкою - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: командування ОС ЗСУ, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Окупаційні війська агресора Росії активізувалися на Мар'їнському напрямку і, як і раніше. намагаються оточити Авдіївку. ЗСУ відбивають ворожі атаки. Противник знаходиться в поганому морально-психологічному стані. Про це заявив представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ворожі сили знову активно атакують на Мар'їнському напрямку. Там ЗСУ відбили за добу 15 атак.

"Також не знижується кількість авіаударів - всього в операційній зоні ОСГВ Таврія ворог завдав 15 авіаударів, один ракетний удар, провів 37 бойових зіткнень і здійснив 778 артилерійських обстрілів", - зазначив Штупун.

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Авдіївський напрямок

За словами представника Сил оборони Таврійського напрямку, росіяни не залишають спроб оточити Авдіївку. Окупанти намагаються просунутися вперед і несуть великі втрати. Ворог постійно змінює концентрує зусилля на різних ділянках.

За минулі 24 години українські війська відбили 4 атаки у районах Новобахмутівки а Авдіївки, ще 17 атак було відбито близько Первомайського і Невельського. На Запорізькому напрямку відбито атаку ворога у районі Работиного.

У військ РФ поганий моральний стан

За словами Штупуна, морально-психологічний стан військ противника знаходиться на дуже низькому рівні через великі втрати.

"У деяких російських підрозділах внаслідок значних втрат дуже низький рівень морально-психологічного стану: окупанти налякані, і тому стріляють у все, що рухається, почастішали випадки вогню по своїх – як по піхоті, так і по безпілотниках. Також і далі фіксуються відмови особового складу брати участь в штурмових і наступальних діях, різними способами саботують участь в атаках російські екіпажі бронетехніки – знають, що шанс вижити досить невеликий, адже танки, БМП і БТР уражаються в атаці першими", - пояснив він.

Представник ЗСУ Олександр Штупун також підкреслив, що за минулу добу на Таврійському напрямку ворог втратив 512 осіб та 40 одиниць техніки. Двоє російських загарбників здалися в полон.

Війна Росії проти України

США не зменшать військову допомогу Україні у 2024 році, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, зниження рівня підтримки може відбутися тільки після того, як українська держава зможе самостійно забезпечувати свої військові потреби.

ЗСУ в Євпаторії розтрощили пункт ППО всього Криму, розповіли у Центрі національного опору при ССО. Зокрема, партизани розвідали, що українські війська уразили два важливих об'єкти російських загарбників на окупованому півострові.

5 січня ЗСУ вдарили по аеродрому Саки у Криму, заявив командувач Повітряними силами Микола Олещук. Українські військові успішно вразили ворожу ціль.

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Авдіївка ЗСУ Мар'їнка війська Росії війна Росії та України
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